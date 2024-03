Alarmante: Esquina se a quedado sin ribera del Rio Corriente por tomas ilegales de personas particulares.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Ernesto Gómez, director de asuntos legales del municipio de Esquina.

Ernesto expresó: “El Instituto correntino del agua y del ambiente se hace presente ayer por dos expedientes administrativos que iniciamos en enero o febrero por dos particulares que construyeron o cercaron lo que nosotros consideramos el lecho del río. El Intendente me dio instrucciones de comenzar a ponerle fin a estas prácticas que generan un perjuicio enorme a la comunidad por la forma en que se está comiendo toda la parte pública que nos corresponde a todos los esquinenses por parte de los privados es alarmante. En virtud de estos expedientes los ingenieros se comunicaron conmigo el viernes y quedamos en que el lunes íbamos principalmente a ver estos puntos, el expediente que tenemos por calle Berón de Astrada y otro por bajada de Davicino. Lo que vinieron a hacer estos ingenieros fue muy importante porque Esquina no lo tiene y estamos trabajando para que se multiplique que es poner mojones marcando la línea de la ribera, algo muy importante que no tiene Esquina y al no tener esto, se producen estos abusos por particulares que construyen en lugares que por las leyes está prohibido. No debe haber construcción, ya que el espacio es público. La calle Berón de Astrada fue la que más preocupación les causó porque al delimitar y colocar el mojón (permanente que va a quedar en esa calle, le pido a los vecinos que por favor lo cuiden) se encontraron con que no son metros, son cuadras. Eso que solamente hicimos dos puntos”.

“Estamos tratando de llevar adelante un convenio marco entre el instituto correntino del agua y la municipalidad de Esquina para empezar a tomar este problema de un modo más general, no esperar a que surja una denuncia en el tribunal de faltas, empezar el estado a estar presentes en estas prácticas abusivas. Los ingenieros quedaron asustados porque nunca pensaron que era tanto lo que se perdió, pero bueno ya está. Pero Esquina es más grande que el centro y podemos aprovechar para salvar otras áreas. Eso es lo que yo le comunique a ellos y es lo que el Intendente está de acuerdo y proyectar las zonas que si podemos salvar, las que no podemos, bueno, no podemos. Yo me comprometí desde que asumió a tratar de salvarlo que se pueda. No va a ser fácil ni rápido, va a ser difícil y generar rispidez, pero la comunidad toda quiere que alguien empiece a proteger el espacio público. Porque si no nos quedamos sin costa”. Finalizó