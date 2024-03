Alejandro Pata: “A Esquina no quiere venir más nadie a cazar por los abusos de autoridad por parte de Fauna”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” entrevistamos a Alejandro Pata, cazador de nuestra ciudad sobre los inconvenientes sufridod a causa de requisas posiblemente ilegales de parte de Fauna.

Alejandro expresó: “El viernes eso de las 9 de la mañana yo me dirigía a la ciudad de Bs. As a visitar a mi padre que está con un problema de salud con mi familia, mi señora y mi nene de seis años. En el puesto caminero de Guayquiraró estaba el Sr. Ruíz Díaz, inspector de fauna, desde la localidad de Sauce. Esta persona persigue a todo el mundo y no tiene estado policial para estar parado en una ruta nacional. Él le da orden a la policía, es totalmente ilegal los controles que quiere hacer. Ni siquiera pueden revisar el interior sin una orden judicial y este señor (tengo videos y audios) mete mano en las pertenencias de la gente. Yo estoy en una organización donde estamos peleando por los derechos de los cazadores y del turista, quienes me manifiestan que no quieren venir más a Esquina porque se encuentran con esa persona. Ellos vienen legal a Esquina, alquilando una cabaña, alquilando un campo. Esta gente los espanta, porque se les mete arriba de la lancha, le revisa las cosas. Justo me tocó a mí que yo estaba viajando, eso que hicieron es ilegal. Que controlen no me molesta, pero que lo hagan de forma legal porque si yo no filmaba ese tipo me hacía abrir toda la camioneta. No tiene que estar ahí, él tiene que solicitar el apoyo. La ley dice que Fauna puede tener el apoyo de las fuerzas policiales o públicas, pero no puede hacer eso. Este Sr. está armado, porque tengo un video dónde se lo ve con un cabo naranja en la cintura, eso es un terrible cuchillo. ¿Qué hace armado con un arma blanca haciendo un operativo en la ruta? Este Sr. de noche te cruza la camioneta y te hace operativo, testimonios me sobra. Es un perjuicio lo que está haciendo este Sr. al turismo de Esquina. Yo creo que los Concejales tendrían que prestar atención a esto porque ya nadie quiere venir a nuestra ciudad”.

“Yo tengo filmaciones dónde la persona viene circulando y los de Fauna se tiran del vehículo de Fauna, ponen el cono en el momento y se bajan con fuerzas federales y te obligan a bajar de tu auto, está filmado eso. Es más, en un vídeo parecido que yo elevé al edificio centinela de Bs. As que corresponde a Gendarmería y Gendarmería sacó una resolución con base en ese vídeo. Acá están vulnerando los derechos de la gente. Los secuestros de armas Fauna no los puede hacer porque no tiene estado policial y no está habilitado por el ANMAT, no tienen depósito de arma y los inspectores se llevan a la casa las armas. Un arma de fuego de grueso calibre puede hacer desastres en manos de gente que no la sabe manipular”. Advirtió.

“Esto nosotros se lo expusimos a la Sra. Ministra de Turismo, estaba el Director de Fauna, la Ministra, Carlos Gatti secretario, Macías secretario, dos abogados y tres cazadores en la reunión. Tres horas duró la reunión, porque la Ministra se fue enterando de cosas que no sabía. Llegamos a un acuerdo que Fauna nunca cumplió, el 5 de diciembre fue esta reunión. Nosotros no estamos en contra de los controles, estamos en contra de lo ilegal que hacen, no soportamos a los furtivos y colaboramos con los jefes de las distintas fuerzas, yo estoy en permanente comunicación con los jefes de Gendarmería, Prefectura, Policía”. Expuso.

“Pero estos muchachos son re carrera, un inspector de Fauna hace un operativo como este y ellos pierden la carrera, pero aun así esta persona sigue atropellando y vulnerando los derechos de la gente. No solamente cazadores, también pescadores, es más, en el video que tengo a disposición se ve como este Sr. amenaza a mi señora que es funcionaria policial. Todo esto está en manos de mis abogados, vamos a ir a la justicia Federal de Goya”. Pronosticó.

“Esto no es político, porque lo que queremos nosotros es cazar, con todos los papeles en regla, con todos los precintos, los permisos, como corresponde y cuando nos pare Fauna lo haga de formal legal. Ahora en Esquina no quiere venir nadie a cazar, porque hacen todo legal y tienen que sufrir estos abusos”. Finalizó.