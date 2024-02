Ana Davicino: “Estamos esperando el resultado de las paritarias”.

Desde el móvil de “TN Esquina” nos acercamos a la escuela Normal “José Alfredo Ferreira” para dialogar con Ana Davicino la directora a cargo, sobre el inicio del ciclo lectivo 2024.

Ana expresó: “Respecto al inicio escolar, nosotros ya nos hemos iniciado. El día 7 hizo la presentación el equipo jerárquico, el 14 se presentó el cuerpo docente y ya estamos realizando actividades de acuerdo al calendario escolar por el cual nos piden 190 días de clases divididos en dos cuatrimestres. El primer cuatrimestre culmina el 31 de julio y el segundo comienza el primero de agosto y termina el 13 de diciembre. El receso escolar es del 15 al 26 de julio. El día 23 de febrero se va a realizar el sorteo a los ingresantes a primer año. Ese día deben ser acompañados por sus padres con su carpeta de legajo completa. El ciclo lectivo comienza el día 26 de febrero. Hasta el momento eso es lo que está confirmado, estamos esperando el resultado de las paritarias, recién ahí vamos a ver qué deciden los gremios”.

“Por otra parte, estamos llamando a concurso para PFT en educación emocional, se pide que sea profesor en psicología. Después en EDI profesor en Historia, profesor en Biología y Cs. Naturales y profesor en Economía y Matemáticas para cubrir horas que son interinas a término. Aquellos interesados que están en vacantes para todos los cursos del secundario recién el 28 de febrero yo estaría en condiciones de poder responder que sí o que no. Porque tengo que esperar que rindan los alumnos de la institución. Yo estoy tomando los interesados y haciendo una nómina, pero lamentablemente no puedo decirles sí o no en este momento porque tengo que esperar que rindan mis alumnos para saber si hay vacantes o no, pero sí hago el listado de interesados”.