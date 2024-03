Armando Tognola: “Si se hubiese hecho bien la costanera, hoy estaríamos gestionando calles, u otras cosas para Esquina y no plata para arreglar eso”

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Concejal Armando Tognola para informarnos sobre su gestión en la escuela “Tita” y su opinión sobre el acercamiento del Intendente Hugo Benítez con el gobernador Gustavo Valdés.

Armando expresó: “Hace dos o tres semanas la Directora de la institución, Lorena Corona, se comunicó conmigo para comentarme una problemática importante. En principio lo más urgente era el tema del baño está prácticamente resuelto, pero nosotros tenemos que estar en el tema de las gestiones para hacer una obra importante que está demandando esta institución. Estamos haciendo los procedimientos y los trámites necesarios con el Gobierno de la Provincia, estamos haciendo de nexo, hay un compromiso”.

“Con respecto al acercamiento del Intendente de nuestra ciudad con el Gobernador Gustavo Valdés lo veo con buenos ojos como esquinense, ahora, sí eso trae aparejado otras cuestiones que yo hoy no sé, no me sorprendería. En lo personal es algo que no me parece imposible, es algo que se puede dar. El Intendente Benítez en el año 2005 fue Concejal con nosotros”. Afirmó

“Yo aclaro que en lo personal estoy en esto de hacer gestiones, sumar y entender que mi rol es ser oposición. A mí en lo personal pensar que “la lluvia se llevó más de mil quinientos millones de pesos” con la Costanera, a mí con ese cuento no me llevan puesto. Hay cosas que hay que investigar y analizar. Es cierto que el factor climático es muy complejo, pero justo un sector que tenía dos o tres meses se rompe. Viéndolo desde afuera te puedo decir que en principio veo impericia, negligencia, y muchos factores que hacen a una sumatoria de cosas que no están bien. Hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y nunca entendí por qué se hizo una reunión en privado donde no podían participar los medios, ahora la semana que viene vamos a realizar un pedido fe informe donde formalmente nos manifiesten todo lo que nos dijeron ese día. Estamos hablando de fondos importantes y que lamentablemente pasó esto, porque eso era un lugar muy lindo, una obra espectacular. Ahora, en vez de estar gestionando calles, asfalto, cordón, cunetas, desagües, un polideportivo para nuestra ciudad, tenemos que volver a pedir fondos importantes para hacer reparar una obra que no tiene ni un año”. Finalizó.