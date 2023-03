Desde el móvil de “TN ESQUINA dialogamos con el Presidente de Carú Curá el contador Arnoldo Rohner sobre las declaraciones realizadas en el día de ayer por el Vice Intendente “Tanti” Bianchi respecto al pago a las Comparsas de los Carnavales 2023.

Arnoldo expresó: —”Solo una aclaración me gustaría hacer. No es así, como expresó el Vice Intendente. A nosotros el tesorero nos pidió después del 11 de febrero esa semana para hacer los números a ver cuanto nos correspondía el porcentaje a cada comparsa. En lugar de una semana demoró dos. El 24 de febrero nos pasó lo que nos correspondía de cachet a cada comparsa. Desde ahí hasta hoy venimos todos los días preguntando cuando vamos a cobrar y recién el día 13 de marzo nos pidió que hagamos la factura porque estaban en condiciones de iniciar el expediente para pagarnos.”—

Sin embargo, continúo —»Es falso lo que dice que las comparsas presentamos las facturas el 13 de marzo. No es así porque nosotros desde el día siguiente al corso estábamos listos para hacer la factura y cobrar. Por lo que leí en la nota dice que recién está ahora liquidado porque el 13 de marzo las comparsas presentamos las facturas. No es así. Está chateado en los grupos con el tesorero y con todos, sobre los porcentajes que tenemos asignados, desde que firmamos el contrato. No es así como se manifestó. Desde el otro día que terminó el Carnaval estamos esperando.”—

Para finalizar, agregó: —”Estamos a casi dos meses, yo creo que es un reclamo lógico de pago. Después leí eso de que es un año político, a ver, yo no soy Candidato a nada. Fui candidato hace dos años a Vice justamente porque quería cambiar un poco la política ésta, donde se vive en una burbuja en la cual todos tienen que parecer buenos, ser buenos. En vez de dedicarse a producir, al trabajo y a la educación se dedican a mantener planes y círculos políticos que es lo que hay que terminar para que la Argentina pueda salir adelante, pero estamos muy lejos de eso todavía. Lo único que queremos las comparsas, tanto Carú Curá como Yasí Berá es cobrar, pagar nuestras cuentas y terminar el tema ahí. Calculo que Matías Ale, el sonido y todo eso habrán cobrado todos en tiempo y forma, o anticipadamente antes de venir. Entonces no entiendo el motivo de que nos pateen el pago tanto tiempo a nosotros.”—