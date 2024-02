Carlos Oviedo: Invitamos a todos los vecinos a acompañar el homenaje a Sergio Esquivel.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Concejal Carlos Marcelo Oviedo sobre diversos temas.

Carlos expresó: “Ya estoy desarrollando mi agenda legislativa y dándole mesa entrada a todos los proyectos presentados para que a partir del primero de marzo se pueda tomar estado parlamentario. Los proyectos los voy agrupando por temática, en el caso de urbanismo “Nombre y nomenclatura de calles” que es algo muy importante, sobre todo para el acceso sur y norte, para la extensión de los servicios, para ampliar el área urbana a consolidar y expansión. Se requiere y necesita trabajar en este tema y posteriormente que lleguen los servicios. Son un conjunto de normativas que tenemos que hacer para poder lograr que todo lo que se expandió el casco urbano y suburbano, pueda contar con las ubicaciones correspondientes y posteriormente hacer las extensiones de lo que es el área urbana a consolidar y de expansión.

“Otras temáticas son: desarrollo deportivo, humano, atención al público y dos reconocimientos institucionales para la escuela folclórica “Alma Guaraní” que participó del festival folclórico de “Jesús María”. También un acompañamiento y apoyo para la continuidad de la tecnicatura en mecánica que es una buena herramienta para que jóvenes de Esquina puedan calificarse en la mano de obra y tener una salida laboral. Con desarrollo deportivo retomo un tema que trabajé hace unos años con el club San Martín, que es un proyecto de ordenanza sobre los controles médicos obligatorios para los deportistas de Esquina de todas las ligas, federaciones y agrupaciones que tengan personería jurídica. agregó

“Sin embargo, continúo: “Con respecto a desarrollo humano nos parece importante hacer las gestiones correspondientes para solicitarle a la ministra de Capital Humano de la Nación, la obra de infraestructura para los Centros Comunitarios Unidos de Esquina que se van a ubicar en la jurisdicción de barrio Itatí y zona de influencia, que ya tiene una propiedad donada ahora poder lograr esa infraestructura. Me parece que es muy importante para esa zona, para el desarrollo comunitario, para que puedan brindar capacitaciones, apoyo escolar, apoyo social a los vecinos de esta zona. Me parece que es un proyecto muy interesante y ojalá que se pueda cursar. Lógicamente, estamos acreditando toda la documentación y el proyecto. En esta segunda etapa que vamos a presentar va a estar acompañado por informes sociales”.

“Por otra parte, en este momento me encuentro acompañado a la familia de Sergio Esquivel, quién conozco de niño porque con su tío lo llevábamos en bicicleta cuando en su momento retomamos la escuelita de fútbol del club “El Porvenir”. También lo conozco de la comparsa, conozco a su familia y ellos me conocen a mi. En este momento se encuentra su mamá en mi oficina. Nosotros la estamos apoyando, el Club el Porvenir emitió un comunicado. Los vecinos van a acompañar hoy al homenaje que se realizará en el lugar que falleció, la familia le realizó un monolito que hoy va a ser descubierto, se van a encender velas y se va a ofrendar un obsequio floral. Más que nada es un recordatorio que querían realizarle los amigos y la gente que lo quiere. Yo voy a estar acompañando siempre, sobre todo cuando ocurren hechos como este tan trágico y violento. También para que la familia no se sienta sola, creo que todas las autoridades deberíamos estar hoy acompañando, porque lo que ocurrió ahí son situaciones que pueden ocurrir todos los fines de semana porque hay que trabajar mucho en el tema seguridad. Esta última semana en Esquina ha sido muy preocupante la cantidad de robos y delitos que estamos padeciendo y creo que es un llamado de atención para ver cómo lo podemos trabajar. En este caso particular también ver el funcionamiento de actividades nocturnas que deben cumplir un horario, que hay que ver si se está cumpliendo, y tratar de evitar todo eso”. Finalizó.