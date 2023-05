Caso Corrado. Dr. Fernández Codazzi: “El informe de la autopsia del cuerpo de Corrado fue adelantado, que la causa de muerte fue natural”

El Dr. Fernández Codazzi nos estuvo comentando sobre las novedades del llamado Caso Corrado, en cuanto a la situación de sus defendidos.

– ¿Qué novedades tiene sobre el Caso Corrado?

– Hoy recibí un mensaje de mis clientes que están haciendo el cumplimiento de las firmas de ellos, en la comisaría de su localidad y todavía no llega el informe escrito del médico forense el Dr. Gálvez, quien hizo la autopsia de Corrado. Hasta que no recibamos el informe escrito no podemos seguir avanzando para pedir el sobreseimiento y el fin del proceso penal.

– ¿Tiene algún adelanto de la autopsia?

– Si, el adelanto lo manifestó el Sr. fiscal en la audiencia, en donde en modificación de la prisión preventiva a una medida menos gravosa, hizo un adelanto verbal dando cuenta del principio que rige en el proceso ahora de igualdad de armas, lo que significa que toda notificación que recibiera el fiscal, tiene la obligación moral de informar a las otras partes. El fiscal adelanta que el Dr. Gálvez dice en el informe que murió de causas naturales. Al decir “muerte no traumática” significa que no fue ocasionada por golpes, ahorcamientos, etc. La persona se deshidrató y murió debajo de un árbol, fruto de estos calores infernales que hemos tenido en el verano.