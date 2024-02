Cazadores de Esquina reclaman por la nueva resolución que les impide trabajar.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Sr. Alejandro Pata, perteneciente al grupo de Cazadores de Esquina para informarnos sobre la reunión que se llevó a cabo en Perrugorria con la Ministra de Turismo para tratar la nueva resolución provincial de caza que hace responsable al dueño del campo de cualquier eventualidad que suceda durante la caza.

Alejandro expresó: “Ahora hay una nueva resolución que es la 1305. Antes, el dueño del campo te firmaba la autorización, ibas al Priar el cual corroboraba los cazadores, emitía el permiso y podías ir al campo. Por disposición del Sr. Agustín Portela, ahora los permisos se sacan de forma digital, pero lo excluye al Priar. Entonces, le pide al dueño del campo que el cazador deportivo justifique que va al campo de tal persona con una documentación que es imposible de adjuntar. Por ej: Adrema, mapa de campos linderos, geolocalización, escritura firmada por escribano (certificado que sos el dueño del campo) e inscribirlo como “Coto Sin Fines de Lucro”. Ningún productor agropecuario ganadero está de acuerdo con proveerle esa documentación a un gobierno que no sabe que va a hacer después, porque hecha la ley hecha la trampa, lo primero que piensan es que si hoy se inscribe como “Coto Sin Fines de Lucro”, mañana le van a estar cobrando impuestos. Si yo le doy la escritura a una persona que no conozco, no sé que va a hacer de eso. Entonces se nos cayeron todos los campos. Acá en Corrientes nos conocemos todos, sabemos quién es el dueño del campo, el Priar sabe. Es una locura esto, los dueños de los campos no quieren darle la escritura a nadie”.

“Esto afecta también a los cazadores de subsistencia, ya que hay muchas personas que por la situación económica empezó a consumir siervo, chanchos salvajes o jabalí porque no pueden comprar carne, no pueden pagar seis mil pesos un kilo de carne. Esto está afectando no solo al bolsillo sino también al medio ambiente, porque el siervo proliferó, de hecho el senado lo declaró plaga en noviembre. Con todas estas exigencias, el cazador no puede venir a cazar más. Hay gente que hace 16 años que viene a Corrientes y contrata guías que hoy ya no pueden trabajar. Están destruyendo una economía regional, están destruyendo el turismo. En diciembre y enero vinieron 400 cazadores menos a Esquina. Yo creo que esto no es cuestión del gobierno, no es político, es más, aclaro que yo soy Radical de toda la vida así que apoyo al gobierno de Valdés, pero esta resolución nosotros lo consideramos inconstitucional. Hicimos la denuncia contra el Sr. Portella, esto es cuestión de Recursos Naturales, no es cuestión de gobierno, sino de un área.