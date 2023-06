César Lezcano: “Hay una problemática que se ve generalizada en toda la provincia”

Entrevistamos en nuestro estudio al candidato a Diputado Provincial por el Frente de Todos, César Lezcano y el Concejal Tony D’oria, quienes hablaron sobre las próximas elecciones del 11 de junio.

– César, se está recorriendo la provincia, ¿No?

– Así es, si bien fue una campaña corta, fue un mes muy intenso de mucha presencia territorial. Decidimos, no en el marco de la elección, sino ya tiempo antes de poder recorrer la provincia. Ustedes lo conocen a Germán Braillard, líder del Frente Renovador, acompañando en este proceso a todos los candidatos a concejales, en todos los clubes y barrios de la provincia empatizando las problemáticas de todos los vecinos en el día a día en cada uno de sus municipios. Hay una problemática que se ve generalizada en toda la provincia, que nosotros tenemos que representar en una agenda legislativa. Es la idea del Frente de Todos visibilizar estas necesidades, que no va a ser tarea fácil porque la mayoría la tiene el ejecutivo provincial, pero buscaremos consensos para poder solucionar esas problemáticas.

– Que es un poco lo que la gente busca, que haya diálogo.

– Si, en ese sentido el Frente de Todos ha dado un gran paso en la política correntina en dos aspectos, fundamentalmente en el recambio generacional. Con una lista oxigenada con nuevas figuras y en cuanto a ideas, una provincia más industrializada, con más trabajo, que pueda contener a los sectores más vulnerables de la provincia que son los jóvenes y las mujeres. Esa es la visión, haciendo un análisis de autocrítica para consolidar las bases en esta elección intermedia para ser una alternativa de poder y de gestión en el 2025. No me quedan dudas, porque los proyectos del interior están bien consolidados con referentes muy fuertes. Candidatos a concejales que fueron ex intendentes y vuelven a ponerse a consideración, lo que muestra el compromiso de toda la dirigencia.

– ¿Qué le ofrece la provincia de Corrientes hoy a la Argentina? – A mí me parece que este modelo de gestión de hace más de veinte años, tiene a la provincia en estos niveles, no generando riqueza. Discutir el perfil de una provincia más productiva requiere diferenciar las regiones provinciales. Nuestra región actualmente no está explotada a su máxima expresión en la capacidad de generar trabajo en ese sector para los jóvenes. La poca oferta educativa del interior hace que los chicos tengan que irse en busca de un norte que los consolide en un trabajo, es lo que tiene que reforzar Corrientes.