Abel Viglieca: “En unos días comienzan los “Juegos Correntinos”

Desde el móvil de “TN ESQUINA” dialogamos con el Prof. Abel Viglieca, Director de Deporte de la Municipalidad para informarnos sobre el comienzo de los “Juegos Correntinos”

Abel explicó: “Nosotros estaríamos realizando todo el mes de abril las instancias locales de los “Juegos Correntinos”. En el caso de clasificar algunos equipos, después serían los juegos “Evita”. El día 13 estaremos realizando el sub 15 y sub 17 varones y mujeres de básquet 5×5 en el Club Santa Rita a partir de las 10:00. Esto va a quedar supeditado a lo que pueda haber a nivel pre federal que están participando los dos clubes. El día 20 estaríamos haciendo el local de sub 14 y sub 16 de fútbol 11, masculinos y femenino, no sabemos aún en qué establecimiento. Pueden participar indistintamente como Club o como equipo de barrio”.