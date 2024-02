Dr. Norberto Fernández Codazzi: “Voy a demandar al Colegio Divino Salvador “.

Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” nos comunicamos con el Dr. Norberto Fernández Codazzi sobre el descargo público que realizó en las redes sociales a la institución “Divino Salvador”

Norberto expresó: “Hace mucho que vengo cuestionando, tanto las prácticas de enseñanza como las formas extorsivas que tienen ellos con los alumnos. También muchas irregularidades que vengo ordenando como padre. La gota que rebalsó el vaso fue cuando me tuvieron a las vueltas para la inscripción de mi hija de tres años en la sala de tres. Hablé con la Directora Betiana Balestra y me decís que ella no sabía, me iba a la parte de secretaría y me decían que era Betiana la que mandar la lista. O sea que me tuvieron a las vueltas, faltándome el respeto. Es un trato indigno que te tengan yendo y viniendo sin contestar los mensajes. Por eso es que terminé enojándome, sobre todo porque me lastimaron porque jugaron con la ilusión de mi hija de ir a la escuela. Me dolió por ella, más que nada. Voy a continuar con esto, no lo voy a dejar solo en el descargo, porque este colegio tiene muchas irregularidades. Una de ellas es el manejo que hacen discrecional de quién entra y quién no. No hay una selección transparente, nadie sabe cómo se selecciona, se lavan las manos. Tengo una entrevista con la Supervisora de la Dirección de Enseñanza Privada de Corrientes, para manifestarle esto y voy a sumar una denuncia en el Ministerio. Tampoco sabemos qué hacen con las cuotas, las cuotas que se abonan por mes es para que nuestros hijos reciban, no solamente la enseñanza, sino también el contexto, hay muchas veces que los baños están todos sucios. Tengo muchas cosas para denunciar y estoy muy tranquilo porque recibí una cantidad de mensajes positivos apoyándome, porque todo el que pasó por ese colegio tuvo una mala experiencia.

“Me hicieron ir y venir de jardín a dirección y Betiana Balestra no me contesta los mensajes, se me burló en la cara. A mí me parece muy poco serio por parte de las autoridades. Se tiene que terminar, quiero que paguen por lo que están haciendo y que se animen también otras familias a denunciar. No tienen idea las barbaridades y abusos de autoridad que cometen ellos. Los chicos muchas veces horrorizados. Me comuniqué con enseñanza media y quedé en formular mi denuncia formalmente ante esa dependencia, porque ellos no están al tanto de esto. Quisiera saber quién fiscaliza lo que hacen con la plata, no se sabe. Tienen que dejar de asustar a la gente y tratarlos como peones de estancia, necesitamos que sean transparentes, que las autoridades sean honestas y no que se manejen como hacen ellos con abusos de autoridad. Voy a seguir investigando con nombres y apellidos, y una vez que tenga todo armado lo voy a publicar, no me voy a quedar de brazos cruzados. Mucha gente que se comunicaron conmigo me dicen que ellos me están haciendo esto por venganza, porque una vez yo representante a una chica que tuvo problemas con su título secundario y yo les había mandado una carta documento intimándoles. Aparentemente, eso motivó el enojo y a posteriori está venganza hacia mí por medio de mi hija”. Finalizó