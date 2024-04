Esquina: Dio inicio el Campeonato Provincial de Selecciones de Futsal

En el estadio de Esquina Football de la ciudad de Esquina, dio inicio el Campeonato Provincial de Futsal, donde en el partido inaugural, la selección de San Roque hizo debut triunfal en el torneo al derrotar a su par de Alvear por 4 a 3.



A segunda hora se enfrentaron las selecciones de Saladas y San Cosme, donde el seleccionado de la ciudad de Saladas consiguió un amplio triunfo por 7 a 2.



El tercer turno fue para las selecciones de Bella Vista y Mercedes, donde en un partido cambiante y parejo vibrante final no se pudieron sacar ventajas y el resultado fue 6 a 6.



En el cierre de la primera jornada se enfrentaron Esquina y Paso de Los Libres, donde el seleccionado dueño consiguió un amplio triunfo por 7 a 1, victoria más que importante ante un conjunto histórico como el Libreño.



PROGRAMACION DIAVIERNES 12

Estadio: Football Club ZONA “A”

10:30

Saladas Vs. Itati

12:00

San Cosme Vs. P.de Los Libres

Estadio: Sociedad Sportiva ZONA”B”

11:00 Ramada Paso Vs. Bella Vista

12:30 Alvear Vs. Mercedes

Estadio Football Club ZONA “A”

20:30

Paso de Los Libres Vs. Saladas

22:00

Esquina Vs. Itatí

Estadio: Sociedad Sportiva ZONA “B”

20:00

Ramada Paso Vs. Mercedes

21:30San Roque Vs. Bella Vista.