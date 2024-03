Fernandez Codazzi: “Mi cliente ingresó de forma ilegítima al domicilio pero no merece que lo sometan a tortura”.

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con el Dr. José Fernández Codazzi sobre el hecho ocurrido el fin de semana cuando una persona ingresó a un domicilio y fue abordado por los dueños quienes le propiciaron una paliza.

José expresó: “El dueño de casa hizo alusión a que fue un “vengador” o un “superhéroe” cuando en realidad lo acribillaron entre dos personas a mi cliente y se jactó de ese hecho. Por otra parte, yo hice un vídeo y soy muy cuidadoso en cuanto a los datos del caso, no menciono apellido ni legajo de investigación, soy muy cauteloso, pero vi el contexto y se generó cierto revuelo en cuanto a ese juicio de valores que van tomando postura de un lado y del otro. Se cometen atropellos e injusticias, porque si bien mi cliente ingresó de forma ilegítima al domicilio tampoco merece que lo sometan a tortura y lo acribillen de esa forma, no es la solución. Utilizaron una frase “los vengadores” llamando en la conciencia de la sociedad. Una persona que es víctima de un robo tiene las vías legales, judiciales y policiales. Llama a la policía y toma los recaudos, pero si no está en juego su vida ni su integridad física no puede actuar de esta manera”.

“El hecho de que él sea una persona que haya ingresado ilegítimamente no por eso lo vamos a poner en el medio de la plaza y lo vamos a torturar. Están los medios legales que son el proceso penal y en su caso una posible condena, se da vuelta jurídicamente porque fue exceso de legítima defensa. Apelo a que la ciudadanía recurra a los medios legales que están previstos para estos casos. Llamaron a la policía, pero no les bastó con eso, sino que lo torturaron a mi cliente. La pregunta es en que nos convertimos como sociedad. Estamos hablando de privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y tortura. Estoy convencido de que no es la forma de actuar. Hasta el día de la fecha no fue trasladado al hospital para que se haga una revisión y los estudios complementarios que le corresponde. Comete un error el que comete un delito y también el que imparte justicia por mano propia porque eso también está mal”. Finalizó.