Filomena Romero: “Para mí es un orgullo ser bastonera de la Escuela de Samba de Yeroquí Porá”

El móvil de “La Mañana de Noticias” se entrevistó con Filomena Romero, flamante bastonera de la Escuela de Samba de Yeroquí Porá (Baila Lindo), para la edición carnavales Esquinenses 2024.

“Nos estamos preparando muy bien, empezamos con los ensayos como así también nos empezamos a preparar en forma individual cada uno de los comparceros, empezando con clases de samba con Marcelo Galbalis, esperando que todo salga bien para esta edición”.

“La dirigencia de la comparsa nos ayuda para la conformación del traje, pero en mi caso en esta oportunidad yo me financio casi la totalidad de mi traje, como soy figura siendo bastonera de la escuela de samba”.

“La comparsa Yeroquí Porá está trabajando muy bien para llegar como tiene que ser para la primera noche de carnavales y presentar una comparsa mejor que nunca, en esta oportunidad comenzamos mucho antes con el tiempo eso es algo que quizás antes no se hacía”.

“Cuando Marcelo me propone ser bastonera de Samba no lo dudé, para mí es un orgullo que hayan pensado en mí, por eso es que me estoy preparando desde el día que me dijeron”. Finalizó Filomena