Francisco Arato: “Al agitarse el panorama local reaparecen esos videos, yo no paso de moda”

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Francisco Arato para dialogar sobre el derrumbe ocurrido en el Bv. Raúl Alfonsín.

Francisco expresó: “En la lluvia del 7 de enero el desagüe que tenemos acá trabajó a full, con toda su capacidad y con mucha fuerza en la salida del agua. Pasó unos días y el día 13 de enero vinos que la plataforma que tenía adelante del cabezal dónde terminaban los tubos comenzó a socavarse porque el agua al caer sobre la arena del río Corriente volvía hacia atrás. Esto hizo que después caiga la plataforma esa. Posteriormente se desprende el cabezal de la plataforma. Más tarde vino el gobernador, el Intendente, todos vieron y nosotros comenzamos a hacer los trámites para realizar una estructura y una salida nueva porque evidentemente la que tenía era superada por la capacidad de las lluvias y estos fenómenos naturales que están afectando a todo el país”.

“Hoy este es el desagüe principal que hace que Esquina no este bajo agua, incluso no solo los barrios, sino que viene agua desde los malezales, del de Sauce, Curuzú, Malvinas. Se filtra el agua hacia acá (nos explicaba la gente de Vialidad) y con un agravante es que el zánjeo que está hecho en el barrio “El Piropo” y el campo de la “Morocha” ese lo conectaron también acá en la esquina del corsódromo, en la esquina de Football digamos, cerca de la comisaría segunda. Producto de esto aumentó el caudal que sale por acá. Es el motivo por el cual se vio superada la salida de agua y se vio arrastrado por la violencia de la salida. Todos los zánjeos que se hicieron a cielo abierto lo fueron conectando y cuando vieron que esto era un zánjeo que funciona lo fueron uniendo y, por lo tanto, aumentó exponencialmente la capacidad de agua que pasa por esto. A eso hay que agregarle la ferocidad del clima en estos últimos tiempos. La solución no es que no se hagan desagües nuevos y que solo se conecten al desagüe preexistente aumentando la capacidad de agua y exigiéndolo hasta que explote. Sumado a la falta de mantenimiento, acá cuando se vio la primera señal de que se estaba socavando había que ponerle piedras, pero si no venimos nosotros, sacamos fotos y mandamos a la provincia no tenemos compañía”. Afirmó. “Mañana vienen Ingenieros Civiles e Ingenieros Hidráulicos, el sábado ya estuvieron los de Vialidad para hacer control de daños para ver hasta dónde puede esto afectarse. Este desagüe no solo trae agua subterránea, sino que también agua de superficie, están las bocas de tormenta que recogen el agua de todo el barrio cementerio y parte del barrio Obras Sanitarias. Eso llega por la superficie, cae por la boca de tormenta y sale por el mismo lugar donde hubo el problema. Quiero aclarar que son entre ochenta y cien metros los que están afectados, tampoco es todo el desagüe” Aclaró.

“Yo trato de no polemizar con nadie y mostrar el lado paciente de cada uno, pero lo del ripio yendo para el Paseo Costero es tarea de la municipalidad de Esquina. El propio gobernador anduvo ese día con nosotros y con el Intendente Benítez y fuimos a esa calle, le mostramos y el gobernador le mostró al Intendente y le dijo que eso es tarea suya. Una obra entregada hace 3 años, que se le queman los focos, que se le agrieta al medio porque no tiene mantenimiento, yo no quiero entrar en polémica, pero en este lugar tenía que mantener el municipio. Una vez que termina el gobierno de la provincia y entrega, como hizo el Gobernador, ya queda a custodia del municipio. En la calle Vidal pasa lo mismo, pero “él” los manda a hablar con Arato o con Valdés, y eso no es una respuesta, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y mantener las estructuras que la provincia le hace al municipio”. Polemizó.

“Con respecto al hospital, a partir que se comenzó la obra de reconstrucción se hizo un replanteo de lo que es la cubierta del hospital y se logró recomponer las pérdidas que había. Algunas canaletas estaban desenganchadas, entonces sus desagües estaban por fuera de los caños que deberían sacar el agua del techo. También había algunas perforaciones que se hicieron para conectar algunos cables de internet y ese tipo de cosas. Para ser sinceros quedó una sola gotera que está semana la vamos a terminar de arreglar, pero es una gotera de una gota digamos. Ese vídeo que círculo toda esta semana habla mal de Esquina porque solo nos quieren hacer daño. Yo hace dos o tres años hice una investigación y supe exactamente con nombre y apellido de los responsables y ahora sin las mismas personas. Cuando se agita un poquito el panorama local reaparecen esos videos, pasa que yo no paso de moda”. Finalizó.