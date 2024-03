Gerardo Ferreira: “Desde Corrientes no nos envían los transformadores para reposición”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Ingeniero Gerardo Ferreira, jefe de la DPEC para consultarle sobre reclamos por falta de luz del día de ayer.

Gerardo expresó: “Con respecto al reclamo del panadero, Lino Martínez fue un problema localizado de la zona porque pasó un camión y echó todos los cables, casualmente a 30 metros de su casa. Si sale a la vereda pudo haber visto. Estuvo trabajando gente del vídeo, cable y ahora los nuestros. Tiró toda la parte de instalaciones nuestras y toda la zona de cable. Está en la esquina de Rivadavia y Velasco, sin imprevistos que pasan, el poste casi que lo tumba completo y salió de servicios todos los sistemas de cable que estaban trabajando todo en conjunto”.

“Con respecto a la zona de “San Antonio – Guayquiraró” hay un transformador quemado hace 20 días, nosotros hicimos el pedido de reposición de los equipos desde acá en tiempo y forma, pero desde Corrientes nos contestan que no lo poseen, entonces estamos a la espera solamente de la decisión de allá para que nos envíen. No tenemos otra forma nosotros de reposición local, tienen que mandarnos el equipo de allá y si en ese momento allá no hay (que es lo que nos contestan) no tengo otra forma de solucionarle. Lo mismo sucede con la zona de “Rincón de Guayquiraró” dónde están afectadas al rededor de 22 familias producto de otro transformador, son dos los de esa zona. Inclusive enviaron una nota firmada por todos los usuarios, eso ya llegó a Corrientes. Están presionando por todos lados. Lo que sí les puedo decir es que en este momento la DPEC no posee esos equipos para reposición rápida, entonces lamentablemente nosotros desde acá no podemos hacer nada”. Finalizó.