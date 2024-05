Graciela Domínguez: “Esa nota yo la tomé como una falta de respeto hacia los delegados”.

Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” nos comunicamos con Graciela Domínguez para dialogar sobre la decisión que tomó Esquina Football Club y la Sociedad Sportiva Esquinense de retirar sus equipos a horas del comienzo del torneo de básquet, y que trajo por consecuencia que no se pueda realizar el mismo.

Graciela expresó: “Primero me tomó por sorpresa, después mi institución se sintió usada. No podíamos creer porque estábamos desde febrero reunidos, tanto delegados como algunos presidentes. Estábamos todos organizando un torneo, en particular te puedo decir que este torneo era organizado más por los cuatro clubes. O sea, Sportiva, Football, San Martín y Berón de Astrada. Se dividieron las funciones, por Ej.: Football tenía que organizar la mesa técnica. San Martín tenía que dialogar con los distintos árbitros para ver presupuestos, la situación de las canchas, etc. Todo estaba organizado en si por los clubes. Mediado por la asociación. Todo lo que se hablaba y se organizaba está firmado en actas”.

“Esa nota yo la tomé como una falta de respeto hacia los delegados de las mismas instituciones que iban y que llevaban la propuesta de los clubes. Se había puesto como fecha de inicio del torneo el 26 de abril, extendimos una semana más por la organización, para la presentación de listas, organizar las canchas, etc. Yo estaría totalmente de acuerdo si está nota hubiera sido presentada en febrero, cuando empezamos. Se tendría que haber planteado antes de organizar el torneo y no presentar la nota a 24 horas del inicio del torneo. Me parece que la formativa fue una excusa, yo quisiera saber en qué estatuto o reglamento dice que no se puede presentar un equipo de primera si no tiene formativa. Los equipos de primera tienen que hacer su autocrítica y formar su equipo de primera como corresponde y dejar de buscar excusas.Creo que así como presentaron la nota pueden tener la humildad de decir “nos equivocamos” y presentar otra nota donde se retrotraen de lo que firmaron”.