Graciela Domínguez: “Yo fui opositora a la decisión de no comenzar el torneo local”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Graciela Domínguez presidente del Club San Martín sobre la decisión tomada por los presidentes de no comenzar el torneo local hasta que finalice el provincial.

Graciela expresó: “Yo fui una opositora a la decisión porque quería que los equipos comiencen y jueguen los domingos. Lo que yo quería es que después de participar en el provincial que los jugadores prestados jueguen en sus equipos respectivos, pero al plantear todas esas cosas, terminaron decidiendo que no se juegue el torneo de primera división de la liga hasta después de la participación de los equipos en el provincial. Nosotros hablamos de prestar los jugadores siempre y cuando una vez terminado el torneo provincial regresen a sus clubes. Yo les dije que podíamos firmar un acuerdo donde los jugadores eran prestados y después podían jugar con sus clubes el torneo local. Con esa idea fuimos a la reunión de presidentes, pero parece que para los otros presidentes era mucho lío entonces una vez que se puso sobre la mesa las dos inquietudes ganó la que se juegue el torneo después de que culmine la participación del equipo en el provincial. Uno de los Clubes que más planteó esto fue Berón de Astrada. Todos estuvieron de acuerdo en tomar la decisión en que se juegue el torneo después que culmine el torneo provincial”.

“En este momento las comisiones se están organizando, cada club debe mandar un representante y de allí formar las sub comisiones, tanto Infanto cómo Femenino. Estamos esperando en la liga que cada club envié el nombre del representante para poder formar las sub comisiones. Todo eso lleva tiempo porque no hay muchas personas que quieran colaborar y tengan la responsabilidad de llevar a cabo todas esas cosas. Fíjate que para los delegados también es difícil. Creo que para fines de marzo estará rodando la pelota en el fútbol local, ya sea cualquiera de las categorías. Si primera división no está comenzando puede empezar tercera o quinta”. Finalizó