Hechos de vandalismo en la terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.

Desde el móvil de “TN Esquina” nos acercamos a dialogar con e encargado de la terminal de Ómnibus de nuestra ciudad Javier Papaleo, sobre los hechos de vandalismo ocurridos.

Javier expresó: “La municipalidad viene haciendo una inversión importante en lo que es la terminal de ómnibus en nuestra ciudad. El año pasado se hizo una inversión muy grande en cuanto a pintura, arreglos y refacciones. Eso trajo aparejado también un gran movimiento de iluminación (también en los baños) y arreglos de locales. Hicimos todo lo que podíamos hacer en cuanto a refacciones en la terminal para que quede bien, ya que es la cara de la ciudad. El problema es que somos víctimas de los “rateros” personas que perdieron absolutamente todos sus valores. Imagínate que se llevan hasta el flotante de la mochila del inodoro. Ayer hicimos una revisión y nos faltaban cuatro flotantes de los inodoros. Las otras mochilas estaban rotas y le faltaba la tapa. No podemos tener personal las 24 hs cuidando cada uno de los baños, el personal que cuida el baño cuando vuelve siempre algo falta”.

“Pasa lo mismo con las canillas, pusimos cerca de ocho canillas de bronce para que puedan tener lavatorio mejor presentado y a la hora y media desapareció la primera canilla, también rompieron los caños y la cámara de vigilancia. Rompieron los reflectores que teníamos en la Esquina de San Martín y Rebechi, ya no tenemos ningún reflector, tenemos que volver a colocar y eso implica un gasto para la municipalidad bastante importante. Es impresionante porque no dura una semana y ya volvemos con los faltantes. Es de preocupación lo que está pasando. Aprovecho para llamar a la conciencia de la gente, para que sepan que no me están afectando a mí, ni al Intendente, están afectando a la sociedad misma, porque todo lo que se saca de ahí se paga con dinero de la municipalidad, o sea dinero de los aportantes” Finalizó.