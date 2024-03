Hugo Benítez no descarta un acuerdo político con Gustavo Valdés.

Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” nos comunicamos con el Intendente de la ciudad de Esquina, Prof. Hugo Daniel Benítez para consultarle si puede llegar a realizar algún acuerdo político con el Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés.

Hugo expresó: “En política nada se descarta, todo es posible. No descartamos nada porque así son los armados, nosotros somos frentistas, el gobierno de la provincia también lo es. Si nos sirve a ambos tendremos que conversar políticamente y lo vamos a hacer porque somos políticos y queremos trabajar para el bien de la provincia y en mi caso particular, para el bien de Esquina. Yo ya voy a cumplir mis 2 mandatos, pero voy a hacer todo lo posible para que el proyecto continúe y vamos a dejar al criterio de la ciudadanía para que elija”.

“Yo me siento capacitado para estar en dónde pueda favorecer a nuestra provincia, a nuestros ideales y a la gente. Uno sabe que cuando está ocupando un cargo público tiene que trabajarlo con toda la ciudadanía y olvidarte que tenés una ideología. Hay que escucharlos a todos como yo lo hago acá en Esquina, hablar con todos y no pelear con nadie porque el único que sufre es el pueblo. Al pueblo hoy no le interesa la pelea de dirigentes, le interesan los hechos, reconocer que es lo que falta en nuestra ciudad y tratar de buscar una solución en conjunto con todo el pueblo, no importa el partido. Nosotros no descartamos nada, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que nos queda de gobierno”.