Homilía en clave política del párroco Juan Carlos Mendoza en la celebración de Santa Rita de Casia

El cura párroco Juan Carlos Mendoza dio una durísima homilía en la misa de clausura en la festividad de Santa Rita de Casia durante la jornada de este lunes: “Hay Un voto comprado, una casita, una bolsa de mercadería. La dirigencia se tiene que renovar siempre los mismos”.

Durante el sermón, que brindó el párroco Juan Carlos Mendoza, en la última misa en honor a Santa Rita de Casia, llamó a los fieles a una reflexión sobre la elección de los futuros gobernantes, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.

En su discurso el sacerdote habló sobre los gobiernos que se encuentran frente al poder legislativo, donde expresó la necesidad de los cuidados, “Cuándo será que nuestros Gobiernos se ocuparán de nosotros, siempre se ocupan primero de ellos y después de la gente mientras ellos en “enga’u” que se pelean”. También remarcó que el ciudadano al elegir a quien brindar su voto no debe pensar en una deuda “Nosotros no le debemos nada a nadie, nosotros tenemos una dignidad, el pobre tiene dignidad (…) Ya van a andar en estos días, prometiendo y prometiendo y después si te he visto no me acuerdo”.

El párroco, llamó a la comunidad a “despertar del letargo”, y a utilizar la “Herramienta poderosa” del voto en las próximas elecciones, manifestando que “Cuando alguien se postula, se postula para servir y no para servirse”. De acuerdo a sus palabras además exhibió que en varias provincias, los gobiernos continúan varios años frente al poder “La dirigencia se tiene que renovar siempre los mismos y acá en Corrientes sobre todo lleva más de 20 años un gobierno, en Formosa también”.

Casi finalizando la homilía, el padre pidió a los fieles que exijan a los dirigentes que presenten el balance y la utilidad de los recursos en las distintas jurisdicciones “Hay que exigir a quienes nos gobiernan ¿Qué hacen con la plata? Con nuestra plata, porque la plata es nuestra (…) Los gobiernos que están de turno, solo tienen que administrar los recursos, que es nuestro. No es de ellos, es escandaloso la corrupción, no solo acá en la Argentina”. Asimismo remarco, que un ciudadano deber conocer no solo a los candidatos, sino también las propuestas para sus futuros gobiernos “tenemos derecho a reclamar”.

Para finalizar, solicitó que los dirigentes recorran, los distintos barrios y hablen con los habitantes para conocer las necesidades, debido a que ve como el país, la provincia y el municipio pasan por distintas necesidades “Cada vez estamos más pobres, el campo cada vez más desolado, la gente, los jóvenes no tienen un futuro”.

El párroco manifestó que esta cortado el puente Santa Rosa , quien se ase cargo de nosotros si estamos enfermos o tenemos otra emergencia ? los caminos alternativos están en un muy mal estado.