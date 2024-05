Hugo Benítez: “No quiero ser yo el que esté anunciando ningún tipo de acuerdo político con el Gobernador”.

Desde el estudio de “TN ESQUINA” dialogamos con el Intendente Hugo Daniel Benítez sobre el encuentro con el Gobernador Valdez en la vecina ciudad de Goya.

Hugo expresó: “Primero quiero agradecerle al Gobernador de la provincia porque recibí una invitación de protocolo para asistir, hace mucho que no asistía a las reuniones ampliadas. Sobre todo en la parte sur de Corrientes. Asistieron varios Intendentes, no todos pero sí los de la zona sur. Para Esquina es muy importante tener una reunión y evacuar problemas que hay en la ciudad con la presencia del gobernador, del vicegobernador, ministros, senadores provinciales, nacionales, diputados, concejales, etc. Había varios actores del radicalismo de Esquina. Es fundamental para que vean que uno accede y que y uno es lo suficientemente inteligente para cuando se trata de cosas para el pueblo en general”.

“Le entregué el proyecto y los planos para la reconstrucción de la costanera, también le pedimos la refacción del albergue deportivo de Esquina con sus respectivas calles con cuneta y ripio, o puede ser también asfalto, eso depende de cómo se pueda llegar a hacer los planos o los proyectos en esa zona. Sabemos que es una zona que tiene las calles muy feas. Ya se asfaltó la calle Moreno, pero faltaría Mancini y Ricardi. El mismo gobernador me pidió que le diga cuál eran las calles que necesitaban el desagüe allá en General Paz y Berón de Astrada, ese desagüe madre que falta ahí para que esa zona ya tenga su desagüe”. Agregó

“El mismo Gobernador pidió el proyecto para la refacción de la Costanera de Esquina, yo había llevado proyectos planos y presupuestos y él los pidió antes que yo pida la palabra. Aclaré después de la reunión que se debería hacer lo antes posible por el tema de la crecida del río y demás que va a complicar a futuro. Dijeron los ingenieros que hay que cambiar la tierra porque no es la apropiada, es muy arenosa la tierra que se le echó ahí y hay que tirar otra clase de tierra. Cuando terminó la reunión me quedé con el Gobernador, quien accedió y me autorizó a que hable también con el ministro de obras públicas y después se va a ver lo antes posible para empezar ese trabajo tan importante para todos los esquinenses”. Afirmó

“Invité al gobernador de la provincia para que asista a las fiestas patronales de Esquina el 22 de mayo. No queremos crear falsas expectativas ante nadie ni tampoco quiero ser yo el que esté anunciando ningún tipo de acuerdo político, son cosas muy delicadas y podés herir susceptibilidades. Alguno lo puede interpretar mal, entonces no quiero eso, si se va a lograr algo seguramente se va a lograr basándonos en el diálogo y el entendimiento de ambas partes. Estamos por el buen camino, del diálogo y la construcción. Queremos una Corrientes más integrada, más fuerte y que sea progresista. A veces por peleas sin razón la gente se pone mal y la que paga es la gente que más necesita y eso no lo quieren más, quieren que podamos lograr el consenso que quiere el pueblo”. Finalizó