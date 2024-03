Hugo Benítez: “Vamos a saldar con la ciudadanía la deuda de la Costanera”.

Desde el estudio de “TN Esquina” nos comunicamos con el Intendente de la ciudad de Esquina, Prof. Hugo Daniel Benítez.

Hugo expresó: “Desde el municipio adquirimos un tractor con una retro y la semana que viene vamos a estar adquiriendo dos camionetas Ford 4×4 para las distintas áreas del municipio. Si bien, por temas administrativos, esto llegó ahora pero fueron gestiones que se realizaron el año pasado bajo el programa “Municipios de Pie” de la Nación cuando aún estaba Alberto Fernández en la gestión. Fue realizado a través del Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro.

Estamos tratando de hacer gestiones para comprar un camión nuevo para la recolección de residuos. Queremos mejorar el servicio de recolección de residuos, pero también pedimos de la colaboración de los vecinos porque sacan la basura a cualquier hora, no cortan el pasto de su vereda, hay muchos dueños de terrenos que no lo cortan nunca, eso hace a la proliferación de mosquitos y que pueda haber más casos de dengue. Es muy fácil culpar de todo al Estado, pero los vecinos no colaboran, no ayudan. No se puede con la desprolijidad y desinterés que tienen los vecinos con el tratamiento de los residuos, al igual que la descacharrización que se tiene que hacer. Hay vehículos que están en desuso y no los ponen ni siquiera dentro de su terreno, lo dejan ahí”.

“Estamos arreglando y reponiendo las luces Led en los distintos barrios de nuestra ciudad, sobre todo nos interesa primeramente los sectores donde hay establecimientos educativos. Con el tema de las luminarias, tenemos el inconveniente que están habiendo muchos amigos de lo ajeno en Esquina, en esto también le hago un llamado de atención a la ciudadanía para que realmente se cuiden y cuiden su patrimonio. Hay mucha gente que está saliendo a delinquir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por iluminar y poner más cámaras en la ciudad, se está trabajando muy fuertemente en eso. Añadió

“Por otra parte, les comento que hoy es la sesión de apertura del periodo legislativo 2024, donde voy a brindar un discurso de apertura. Estamos con toda la expectativa y preparándonos para el discurso, tratando de anunciar cosas que ya se han hecho en la ciudad y las que se van a hacer. Hay muchas cosas por hacer en Esquina. También hay que saldar el tema de la costanera que se cayó, eso es una deuda que vamos a tener con la ciudadanía en estos dos años que nos queda de gestión y el día que nos tengamos que ir lo haremos con eso terminado, creo que para fin de año lo vamos a tener listo. Después, también sabemos que los barrios necesitan mucho, porque Esquina no es solamente 300 mts más de costanera, sino que hay muchos barrios que necesitan de un Estado presente”. Finalizó