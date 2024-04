Hugo Florentín: “La calle Güemes es intransitable”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Diácono Hugo Florentín desde su domicilio particular para informarnos sobre el estado de la calle Güemes.

Hugo expresó: “El problema con esta calle no es de ahora. En noviembre se justificaba porque habían puesto los caños para la cloaca que es importantísimo. Pero, esto viene de mucho tiempo antes. Se ha hecho un trabajo con personas no idóneas y eso hace mal a las calles que transitan los vecinos. Eso creo que es lo que ha pasado, no es de ahora, si no de hace mucho tiempo. Acá se realizó un canal para el desagüe de la entrada a Santa Rita y Ruta 12, pero quedó a cielo abierto. La tierra que sacaron del canal que hicieron ¿Dónde se fue? No sé, pero a la calle no tiraron. De acá se llevaron toda la tierra. Entonces, en esta calle queda una zanja donde escurría el agua todo el tiempo. Quedamos anegados porque no pueden transitar ni autos, ni motos ni bicicletas y a pie tampoco. Acá necesitamos tierra para levantar más la calle. No esperemos a que alguien se golpee y se caiga acá para poder solucionarlo”.