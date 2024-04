Ignacio Pucheta: “La oscuridad que tenemos favoreció al robo en mí local”.

Desde el móvil de “TN ESQUINA” dialogamos con Ignacio Pucheta propietario del local ubicado en Av. Juan Ramón Vidal (Panadería) frente del Supermercado “El Dorado” quien en la noche del sábado sufrió un robo en su local.

Ignacio expresó: “El hecho ocurrió a las 23:30, a esa hora lo marca la cámara. Me mostraron otra cámara y se manejaban en moto, la dejaron apoyada en la pared del “Remanso”. Con la oscuridad que tenemos hace 3 o 4 días les favoreció. Se metió por la obra en construcción que está al lado de mi negocio. Vinos por la cámara que tiene un tatuaje, lo que me parece raro es que el perro es re malo y el delincuente lo encerró en el mismo lugar donde nosotros solamente sabemos. Aparte del robo me rompió toda la cámara”.

“Por la forma en que se manejó parece que fuera alguien conocido. No le pudimos ver la cara porque estaba todo encapuchado, pero fue directo al esquinero donde yo guardo la plata, no tocó la caja. Me llevó un monto de aproximadamente $700.000, porque yo tenía que juntar para pagar la harina. Salió por el lado de Simón Porá en plena fiesta, por lo que vimos en la cámara”. Finalizó.