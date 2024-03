Lino Martínez: “Perdimos la producción completa del día por falta de luz”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Lino Martínez de Panadería “La Perla” quien está reclamando la pérdida de mercadería por falta de luz en su comercio.

Lino expresó: “En la mañana de hoy me acerque a DPEC para saber que había pasado con la luz porque estuvimos desde las 8:45 sin energía eléctrica. Nosotros teníamos cincuenta y algo de pizzas para cocinar, pan, facturas y todas esas cosas que ya se pasó todo, un desastre, la cámara con este calor no aguanta. Esta es la DEPEC que tenemos acá, encima ahora tenemos que pagar con un gran aumento, yo me pregunto a mi ¿Quién me paga esta pérdida?

“Ya estoy cansado, me dan ganas de cerrar el negocio. Toda la producción perdimos, en el carro están todas las pre pizzas que están todas pasadas, porque eso lleva mucha levadura. Es muy amargante esto, nos dicen que era un cable que está cortado, pero como no van a añadir un cable y arreglarlo, yo no me explico esto. Para que vengan a mirar tenés que hacer todo un protocolo y en el mientras tanto los comercios perdemos toda la mercadería. Es muy amargante porque nosotros trabajamos con lluvia, calor, frío, feriado, etc, siempre estamos presentes es muy sacrificada la panadería para que después te encuentres con cosas cómo estás”. Finalizó.