Luis Ojeda: “Creo que estoy preparado para ser candidato a Intendente, aprendí mucho y sigo aprendiendo”

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Secretario General Coordinador del Municipio Luis Ojeda para consultarle si tiene expectativas de ser el próximo candidato de cara a las elecciones municipales del 2025.

Luis expresó: “Con respecto a si quiero ser candidato a Intendente, si obviamente. Estamos trabajando. En primer lugar, como siempre digo, nosotros estamos trabajando para que la gestión de Hugo que termina el 10 de diciembre de 2025 termine de la manera más exitosa posible, para que Hugo se retire siendo uno de los mejores Intendentes de los últimos 50 años. Todo el trabajo que venimos realiza do hasta acá se merece ser coronado con una distinción de que fue el mejor intendente de los últimos tiempos. Eso no se logra exclamándolo ni diciéndolo, tenemos que trabajar y poner muchísimo esfuerzo para corregir lo que no hicimos bien y para mejorar lo que hicimos. En principio vamos a seguir trabajando para eso y ese mismo trabajo que hacemos es lo que nos irá posicionando a cada una de las personas que estamos en la gestión para que podamos tener, o no, posibilidades de decir “yo quiero continuar o quiero estar en la expectativa de la comunidad para dentro de un año cuando se produzca este recambio”.

“Tengo todas las ganas de estar y creo que puedo aportar mucho a mi comunidad, a mi pueblo, a mis vecinos y al municipio. Aprendí y estoy aprendiendo mucho en estos seis años que acompaño a Hugo, él me permite trabajar con total libertad en el área que estoy, obviamente estoy en unas de las áreas más importantes del municipio, siendo el Secretario General, Coordinador. Creo que de todo el conocimiento que he adquirido durante este tiempo y toda la formación que tengo me parece que puedo ofrecer un gran trabajo de nuestros vecinos y de toda la comunidad. Eso va a ser cuando llegue el momento y primero tenemos que consensuarlo dentro de nuestro frente, de nuestro partido con nuestros compañeros. Seguramente habrá otros compañeros y compañeras que tendrán la misma vocación que yo, así que lo vamos a conversar con nuestro conductor que es Hugo y con él decidiremos los pasos a seguir para que Esquina pueda crecer y mejorar”.