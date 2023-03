Desde el móvil de la “TN ESQUINA dialogamos con el grupo de madres autoconvocadas afuera de la escuela Juan XXIII para presentar una nota en reclamo a las malas condiciones edilicias de la escuela y la falta de ventiladores y agua.

Diana Carrera en representación del grupo, expresó: —»Nos vemos en la obligación moral, ya que esta es la segunda casa de nuestros hijos, de dar a conocer esta situación públicamente, porque las autoridades de la escuela, ni el Ministerio de Educación tomaron en cuenta los siguientes reclamos: La higiene de los sanitarios, la falta de presión de agua, falta de higiene en todo el edificio escolar, sumado al deterioro del mobiliario, como los ventiladores que no funcionan. Los docentes tienen que interrumpir sus clases para dar de comer a los alumnos y tomar la leche por falta de un espacio donde servirle los alimentos a los niños. Pedimos para instalar un aire acondicionado y nos dicen que no se puede.”—

Sin embargo, continúo —»Estamos hablando de una escuela de 450 chicos, aproximadamente 30 docentes, dos porteras, una con licencia de historia clínica de hace 2 años. La otra portera es de una edad avanzada que tampoco la tenemos porque está esperando su jubilación. La escuela es viejísima, las paredes son de chapa. Estamos en un abandono total. Sin agua los chicos no pueden higienizarse bien, si no tenemos la portera los chicos tienen que lavar sus platos, pero tampoco hay agua. Estamos en decadencia total en la escuela Juan XXIII. Este problema no viene de este año, viene ya de años anteriores. El problema de higiene viene desde hace 2 años porque no hay portera en la escuela que se encargue de los dos turnos. Porque un solo turno tiene portera.”—

Para finalizar, agregó: —»Las mamás trajimos un termómetro a medir, adentro de la escuela hay 56°. Los chicos se descomponen, tuvieron golpes de calor por la falta de ventiladores. Una de las nenas tuvo sangrado de nariz y fiebre. Se descompensó de tanto calor que están sufriendo las criaturas en la escuela. Es imposible seguir así. No hay agua, no se puede higienizar el baño, no pueden lavarse las manos. Los chicos no pueden entrar al baño porque vomitan del olor que hay. El otro día pedimos autorización para instalar un aire acondicionado en el aula y no conseguimos respuesta desde la Directora. Nos dice que la electricidad no le da la fuerza por la mala instalación que tiene la escuela. Nosotros le dijimos que nos hacemos cargo de pagar el aire para los chicos. También el agua sale sucia y muy poca. Hablamos con la Directora, la cual nos firmó la nota que le presentamos para que pueda elevar el pedido del permiso para el aire acondicionado a Corrientes. Nosotros donamos el aire acondicionado, pero no podemos hacerlo porque necesitamos la autorización de Ministerio de Educación de la Provincia. La Directora, en vez de ocuparse ella misma de esa gestión, nos manda a nosotros a Comunicarnos con la Supervisora. Queremos que el Gobernador se dé cuenta que la escuela no puede estar tan en decadencia. Esta escuela la tienen abandonado, estamos hace 20 años con una escuela que nunca le hicieron una mejora, una reforma, nada.”—