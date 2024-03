Matías Centurión el nuevo director de la dirección de Juventud de Esquina.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Matías Centurión, el nuevo Director de la Dirección de la Juventud en Esquina.

Matías expresó: “Estoy muy contento y a la espera de comenzar. En colaboración siempre con el inter centro estudiantil de nuestra ciudad, tenemos muchas actividades e ideas para llevar adelante. Esperamos el apoyo de la gente y del municipio”.

“Yo soy una persona que no andaba mucho en política, siempre me gustó todo el tema, pero lo más cercano que estuve de la política fue en el colegio donde fui vice presidente del centro estudiantil. Tengo 18 años y veo esto como una nueva oportunidad para un nuevo aprendizaje y poder hacer lo que me gusta que es ayudar a la gente y organizar eventos. Son cosas que se me dan bien y creo poder hacer un buen trabajo junto con el inter centro para los jóvenes de Esquina”. Finalizó.