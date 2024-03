Natalia Ávalos: “El 8M es un día de conmemorar y reconocer la lucha de las mujeres”.

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con la Dra. Natalia Ávalos, abogada que lucha por los derechos de las mujeres, sobre el 8M “Día Internacional de la Mujer”.

Natalia expresó: “Este es un día de lucha, de conmemorar y reconocer la lucha de las mujeres, desde las rusas que pedían el derecho al voto hasta el día de hoy lo que venimos trabajando todas. La lucha es constante y es de todas, más allá que una se llame o no feminista todas estamos en la lucha día a día, más aún con esta cuestión económica que a las mujeres cabezas de familia fue a las que más afecto. La lucha es constante, reconociendo el trabajo de la mujer, es reconocer el trabajo de las mujeres diariamente y los derechos que tenemos por todo lo que hacemos”.

“Se generó en las mujeres la cuestión de perderle el miedo a la denuncia, cuesta todavía, pero de mi parte yo trato que el proceso sea lo menos duro y traumatizante posible, porque el sistema judicial es frío y muchas veces las mujeres tienen que escuchar muchas preguntas difíciles. También hay que tratar de entender que no todas están preparadas para hacer la denuncia momentáneamente o que van a realizar la denuncia y después van a volver con su agresor, porque es un ciclo la violencia y cuesta salir.Tenemos una sociedad que no nos enseñó a empatizar con otra mujer, nos enseñó a competir entre nosotros por lo general, a ver a la otra como una competencia, tratar de estar midiendo si la otra es tan buena mujer como se espera que sea, entonces si una no entra en los cánones de la sociedad se deja de lado o se prejuzga a esa mujer. Es muy difícil y hay que cambiar toda una estructura”. Afirmó

Sin embargo, agregó: “Actualmente, estoy trabajando con “Católicas por el Derecho a Decidir” en la guardia de abogadas feministas. Ellas tratan el tema de la incidencia política a lo largo de la Argentina, es una agrupación Cordobesa de más de 30 años, está dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Nosotras como abogadas tratamos de ver aquellos casos donde se vulneran los derechos de las mujeres, sobre todo los sexuales y reproductivos. Sabemos que falta mucho, que es un camino largo y una construcción que tenemos que hacerla nosotras desde nuestro granito de arena, creo que no es necesario ir todas a marchar o a hacer algo en específico, sino que cada una desde su casa, enseñándole algo a sus hijos, explicándole ciertas cosas, vas construyendo de a poquito, no es necesario salir a panfletear Esquina si no te gusta, si no lo querés, pero desde cada lugar que te toque podes construir e ir cambiando de a poquito.

“Es importante que las mujeres se animen a hablar, que su voz se escuche. Poder contárselo a alguien y sacar ese velo, porque por lo general cuando se vive violencia de género uno trata de aparentar que está todo bien, está todo fantástico, la foto en las redes sociales de la familia perfecta y por dentro puede ser otra cosa. Poder también una aceptar lo que vive es un proceso. Por eso, decimos que es un proceso interdisciplinario, porque una puede ayudarla como profesional a que acceda a la justicia, pero esa mujer necesita otra contención, necesito una salida laboral y un Estado presente para esas situaciones”. Planteó

“En Esquina es difícil tomar medidas en cuanto a violencia de género porque no existen estadísticas. Antes existía en la comisaría de la mujer un organismo provincial que intentaba hacer como un observatorio de violencia y se podía contabilizar, el tema es que no existe más hoy en día. No hay un registro, entonces sería importante que los organismos que están para eso, sean municipales o no, verifiquen. Si no no se puede sacar una estadística ni saber. Tenemos dos organismos municipales que tratan el tema y podrían sacar estadísticas, ya que eso sirve también para reclamar, desde el Estado municipal al provincial o al Nacional lo que se necesita para tratar la problemática local”. Expuso

“Nosotras con un grupo de compañeras autoconvocadas anoche realizamos una actividad de pintar un banco rojo. “El Banco Rojo” es una iniciativa mundial en conmemoración a las víctimas de violencia de género. Es un símbolo que en todas las ciudades se tiene, generalmente en una plaza. Lo realizamos en la plaza 9 de Julio, frente a la escuela Normal, sobre calle Mitre”. Finalizó.