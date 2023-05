Padre Juan Carlos Mendoza: “Son unos hipócritas los que me dicen que no conozco el departamento de Esquina, creo que ellos no conocen la realidad”

El móvil de “La Mañana de Noticias” llegó hasta la Iglesia de Santa Rita, donde pudo entrevistar al Padre Juan Carlos Mendoza, quien nos habló acerca de las diferentes reacciones del arco político local, provincial y nacional en cuanto a sus dichos luego de la procesión de Santa Rita de Casia.

– Padre, ¿Estuvo escuchando el programa?

– La verdad que no, un poco hoy temprano, pero la gente constantemente me busca así que se me dificulta escuchar la radio.

– Bueno, le cuento que varios quedaron enojados por sus palabras luego de la procesión.

– Y bueno, al que le pique que se rasque.

– Justamente por eso le hago mención, muchos quedaron ofendidos y enojados por sus dichos.

– Y, lamentablemente es así. Cualquiera que quiera hablar conmigo, yo estoy aquí. Yo me baso en la palabra de Dios, para esos que dicen que tengo que colgar la sotana y que me dedique a la política.

– Eso es lo que dijeron, que fue un mensaje político en tiempo de campaña.

– No, la gente sabe muy bien que yo todos los domingos yo hago referencia a lo social, a las drogas, a la prostitución y a diferentes cosas que pasan en Esquina y que nadie dice nada. La palabra de Dios tiene que iluminar la realidad, no se trata de ir al templo, palmitas, canto, alabanzas y después salgo y me desentiendo. Es hora de que los cristianos tomemos conciencia de nuestro rol y protagonismo en la ciudad. Un buen cristiano es un buen ciudadano y a toda la gente que critica, que se examinen y que vean realmente qué están haciendo bien y que no. La palabra ilumina, sólo que hay gente ignorante que no quieren escuchar la voz de Dios, entonces se cierran en sí mismo. Yo no recibo nada del estado, gracias a Dios y la Virgen. Si le pedimos al estado que arregle el templo de Santa Rita que se está cayendo a pedazos, esto es un monumento histórico y es un deber del estado arreglarlo. Después, subsidios y demás cosas si alguna vez se pidió, están a la vista, nosotros rendimos todo como corresponde. El que habla de mí tiene que enjuagarse la boca o venir a hablar personalmente conmigo, yo voy a seguir siendo así. Hace veinte años que soy cura y digo las cosas como son, movido por la oración y el Espíritu, ahora el que se sienta incómodo, que venga a hablar conmigo. Yo hablo con fundamentos, la realidad no se puede negar. Si hablo de los caminos, que esta gente vaya y pise el barro y vea cómo son las cosas en Corrientes. En Esquina estamos olvidados, somos como una isla aparte, yo reflexioné sobre el contexto histórico en el que estamos viviendo en Argentina, con gobernantes que se atornillan, la corrupción, la droga. Esta dirigencia está desde que se restauró la democracia, siguen los mismos un rato aquí y un rato allá. Vemos los desastres que hay, en la salud. Vamos al Hospital y salimos más enfermos de lo que uno estaba. Hay cosas que duelen, pero son la verdad. Ustedes como comunicadores sociales también deben mostrar la verdad, ellos se pelean para estar en el poder, pero el poder es para el servicio, imitando a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. No se puede tapar el sol con las manos, estos señores que critican que se pongan a trabajar, que para eso están cobrando un sueldo y muchos de ellos están encerrados y viven alejados de la realidad, no pisan el barro. Yo, gracias a Dios conozco Esquina, rincón por rincón y lo padezco. Hace nueve años que estoy acá, con los caminos intransitables la gente se va.

– Justamente dijeron que usted no pisa el barro.

– No me conocen, vayan a preguntarle a la gente. Son hipócritas, resentidos que no tienen argumento. Yo moralmente tengo la conciencia tranquila, hay mucha gente que no tiene la conciencia tranquila y por eso se molesta. En vez de plantearse lo que no están haciendo bien. Yo no tengo un sueldo del estado, no sé los demás, pero yo hablo por mí.

– Usted cuando dice estas palabras, ¿Habla en general o le habla a un sector político? Porque lo tomaron como que era en contra de un sector.

– No, tienen cola de paja, yo dije que la dirigencia se tiene que renovar. El puente del Arroyo Guazú por ejemplo, se tiene que inaugurar y no lo hacen, vamos a esperar seguramente hasta que se caiga este nuevamente.