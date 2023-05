Picante cruce entre Luis Ojeda (PJ) y Quimi Tognola (UCR), cada uno defendiendo su ideología política

En el programa “La Mañana de Noticias” hubo un fuerte cruce entre el Secretario General Coordinador del Municipio, Luis Ojeda, quien desde el móvil comentaba el análisis de los conductores respecto al fenómeno político de Javier Milei. Cuando comenzó a hablar del pasado, Quimi Tognola, quien estaba en el estudio le hizo saber su postura en cuanto al pasado de la Argentina con los gobiernos peronistas.

– Estuve atentamente escuchando sobre lo que decían del llamado “fenómeno Milei” y no se preocupen que no existe Milei en la sociedad argentina. En el contexto de lo que es nuestra nación, una persona desquiciada en sus pretensiones no va a tener el apoyo en las urnas que la prensa dice que tiene.

– La culpa del fenómeno Milei la tiene la misma dirigencia política.

– Es un llamado de atención para todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Que aparezca una persona que quiere convertirnos en una sociedad que tengamos que manejarnos como matones. No es un fenómeno porque en los votos no va a existir.

– Pero los culpables son la dirigencia, porque llegar a donde estamos con inseguridad total, la situación económica en la que vivimos que ya no da para más, creo que todo esto conlleva a que estos personajes surjan y tengan esta aceptación en la sociedad. En octubre lo veremos.

– Esto lo veremos en ya en agosto en las PASO. Hay que fomentar la vía democrática y tenemos problemas y dificultades que la responsabilidad es política y la venimos acarreando después del golpe militar de los 70’s o del golpe del 55, hubo muchos desaciertos que nos está costando y que no tengamos resuelto estos temas importantes.

– Yo veo que no proyectamos a futuro, sino que todo miramos para atrás, lo que pasó. Escuchamos a todos los dirigentes decir que todo es culpa del pasado.

– Tenemos que proyectar, pero todo en base a lo que somos. Somos una sociedad que en los 50’s bombardeó la plaza de Mayo donde había otros argentinos, somos productos de la década de los 70’s donde hubo una subversión y donde hubo una guerra civil entre nosotros, eso también somos los argentinos. Somos producto también que en el año 1983 un gobierno constitucional avalara una deuda de los sectores privados que es la que venimos acarreando hasta ahora. Si me pongo a mirar el presente, veo un gobierno provincial que está hace veinte años y no tenemos una Ruta 30 en condiciones para los vecinos de Malvinas. Un gobierno que se olvida hace cincuenta años de la Ruta 126, algo que genera atraso en nuestra provincia.

– Hola Luis, Quimi Tognola te saluda. Bueno, la democracia es para disentir y a mí me parece que si no nos reconciliamos con la verdad en los hechos históricos, difícilmente nos reconciliemos como sociedad. Estas contando la mitad de la historia, porque antes de 1955 hubo un gobierno autoritario fascista que nació del golpe de estado de 1943 donde formó parte Perón, yo no justifico la violencia en la política, pero la violencia vivida en los 70’s en el gobierno de Juan Domingo e Isabel Perón, donde hubo crímenes de lesa humanidad, desaparecidos y exiliados por la Triple A que nació en el ministerio de López Rega, por eso si vamos a buscar culpables por la ruta y por el puente, ya se los dije en la banca del vecino, la gente no quiere más culpables sino encontrar las soluciones, por eso acude a la política.

– Pero nosotros…

– Dejame hablar, yo te escuché, no seas como todos los kirchneristas que hablan encima de uno…

– Yo no soy kirchnerista, yo soy peronista y tengo la conciencia tranquila de saber que el peronismo es un movimiento que tiene soluciones para la gente…

– Pero no se le nota entonces, porque estamos con un 120% de inflación, tenemos al Banco Central quebrado y una deuda…

– Y si Macri nos devuelve los $55 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. No teníamos ninguna deuda con el FMI…

– Ustedes le pagaron al FMI $16 mil millones de dólares al 3% anual y tomaron la misma deuda con Venezuela al 16% anual donde agarraron las coimas. Tenemos que hablar con la verdad.

– Ustedes los radicales junto con el macrismo tomaron $65 mil millones de dólares donde no sabemos dónde está esa plata…

– Ustedes no pueden hablar de desastre, tienen que hacerse cargo de fundir el país. Ustedes tienen a la vice presidenta condenada por chorra.

– Al vecino que necesita de la Ruta 30 no le importa esta discusión de la subversión…

– Eso es lo que planteabas vos, las rutas que nos faltan son las que le pagaron a Lázaro Báez.