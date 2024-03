Quimi Tognola: “El club Football es quién tendría que haber cargado sus jugadores”.

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con Carlos Carril presidente de la Liga Esquinense de Fútbol y Quimi Tognola vicepresidente primero, para informar sobre lo sucedido entre Football y Sportiva de Santa Lucía.

Carlos expresó: “Estoy poniendo la cara como tiene que ser, porque escuchamos muchas barbaridades y muchas injusticias. Santa Lucía realizó una protesta respecto al partido que perdió con Football por siete jugadores que son préstamos y se cargaron en el sistema “COME” pero el mismo es como un mail, si no apretaste la tecla de enviar no se manda y queda en tu máquina, pasó eso y nada más. Nosotros en la última reunión de la federación para evitar todo esto ya enviamos a un representante de cada club. De Sportiva fue su presidente, el Sr. Esquenon y por Football fue el Sr. Toribio Díaz. Entonces, nosotros enviamos a cada representante para que ellos se saquen cualquier duda que tengan. Nosotros lo acompañamos, estuvo el Vicepresidente “Quimi” Tognola para que todos traigan la justa. Por este motivo le cedo la palabra a “Quimi” que fue quien estuvo presente para que les pueda explicar bien”.

“Quimi” expresó: “En primer lugar, la reunión de la “FECOP” fue para todos los representantes y delegados que iban a participar en el campeonato provincial. Porque ahí había que determinarse horarios, logística, aranceles, viáticos, etc. Cuestiones que tenían que resolver los Clubes que participaban. Nosotros solo teníamos que asistir si queríamos ir, es más, solo tres localidades trajeron sus representantes de la Liga que los acompañen. Nosotros no teníamos ni voz ni voto en eso, solo los Clubes que participaban. Ahí se determinó horarios, aranceles, cuando se cerraban los pases y la lista de buena fe. Se cerró el jueves 14 y el 17 comenzó el campeonato”. Puntualizó.El sistema “COME” no es ninguna cuestión científica, hasta una criatura de 6 años puede cargar el “COME” aparte es multi uso, es un sistema que se implementó para que todos los jugadores de fútbol del país estén cargados en un padrón nacional del sistema, para saber a qué Club si pertenece y si hay alguna cuestión de derecho federativo. Acá hubo una costumbre en Esquina, que durante mucho tiempo eran una persona o dos las que manejan el sistema (a veces en casas particulares) y no funciona así. Nosotros la primera medida que tomamos fue elegir un secretario de la Liga que sea independiente de todos los clubes, que tenga que ver con la cuestión administrativa si tienen alguna duda, enseñarle y capacitar a esa persona, porque la otra gran deficiencia de toda la institución era la falta de habilidad, capacitación y competencia para la gente que está al frente de la institución”. Explicó.

“Acá lamentablemente hubo una serie de errores, no sé si humanos o técnicos, porque algunos pases se validaron. Acá hubo un acuerdo. ¿Qué es un pase? Es un acuerdo entre partes que dice que uno le cede un jugador por un término a otro Club, en este caso se aclaró en la FECOP ese día que era hasta que los clubes terminen la participación en el mismo. Convidaron a una reunión porque iban a hacer un acuerdo interno de la Liga de Esquina que una vez que los jugadores a préstamo para participar en el provincial que iban a estar cargados en el “COME” ningún equipo de Esquina que pierda con otro reclame, pero el jugador en el sistema tenía que estar cargado. Entonces se iba a llegar a un acuerdo interno, convalidado, estando registrado. Yo me fui para redactar el acuerdo. No se llegó a un acuerdo porque ahí había jugadores que jugaban en otras ligas y ya ahí no se podía hacer porque inter liga no se podía llegar a un acuerdo”. Precisó.

“El sistema “COME” indica que vos tenés que tener un formulario, dónde el club que emite el pase firma el presidente, el club que recepciona el pase firma el presidente y el club de la Liga donde pertenece convalida el acuerdo de ese pase. Cuando al campeonato lo organiza la Liga nuestra convalidamos nosotros, porque este papel queda en la Liga, cargamos en el “COME” pero queda en La Liga. Cada club vino, le hizo firmar la certificación del acuerdo y tenía un plazo hasta el jueves a la noche para ir y cargar ese acuerdo ante la federación porque ahí iban a participar, no en la Liga de Esquina. Estaban por participar contra otros clubes de la provincia. Ese día en la Liga se les recordó que tenían hasta el jueves para cargar, ahí se ofreció la presidenta de San Martín para ayudarlos en la carga, a orientarlos. El tema es que cargaron y no apretaron. La carga no es función de la Liga porque no es nuestra tarea, cada club carga su pase, pero tenés que validar primero el pase ante la Liga o la federación. Es el mismo Club el que tenía que haber cargado en el sistema los jugadores que tenían a préstamo. Ellos tenían que cargar y después enviar. Paso lo que pasó, pero que no nos tiren la responsabilidad a nosotros”. Finalizó.