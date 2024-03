Raúl Darlago: “Quieren agarrar Football Club para hacer negocios personales”

Desde el estudio de la “Mañana de noticias” nos comunicamos telefónicamente con el Dr. Raúl Darlago para dialogar sobre la participación de la banda Roja y Negra en las próximas elecciones de Football Club.

Raúl expresó: “Está confirmada la participación. Es una obligación participar porque lo que queda del club tiene que hacerlo y más cuándo no hay intereses mercantiles de por medio, sino que es por amor a la camiseta. Yo creo que hay que participar porque en la gestión actual (que fue la que nos ganó a nosotros) prácticamente nos prohibieron la entrada al club por toda las cosas malas que supuestamente se hicieron. Hoy por hoy el que quiera ir puede ver qué sacaron hasta los eucaliptus, ni te digo los alambrados, ni como dejaron la cancha de carreras. Siempre en el foco de cuestión de estas batallas electorales se pone de escudo a la comparsa y al hípico, más allá de la parte deportiva que es la función social que tiene que cumplir el club. Entonces, nosotros tenemos que participar sí o sí. Obviamente que tenemos muchos amigos que también lo van a hacer con los cuales no vamos a estar teniendo contradicciones personales”.

“Todavía no tenemos fecha de asamblea, pero aparentemente se habla de la segunda quincena de abril, cómo dice la carta. Nosotros nos estamos juntando, algunos que ya estuvieron y otros que quieren colaborar, que creen en nosotros y vamos a participar. Con el que más diálogo tenemos es con Eduardo Pellegrini. Si él está dispuesto y en condiciones, nos funcionamos y vamos con un solo grupo, y si no vamos por separado, no hay ningún problema, nosotros no vamos a entrar en contradicciones personales. Siempre existe el diálogo con quienes piensan como nosotros, porque no queremos que se agarre el club como un negocio, ni la comparsa, ni el hípico, ni nada. Nosotros queremos que en el hípico haya una familia que cuide, pero el que quiera ir a guardar su caballo que pagué, que contribuya con el club, pero no que usen eso para hacerlo gratis y después en las carreras se juegan millonadas. El patrocinador supuesto del hípico dijo que él lo puso en condiciones, basta con ir a mirar para ver qué cortaron hasta los eucaliptus ¡No se puede ser tan rata! Si necesitas madera para tu campo tenés que comprarla, no ir a sacarla del club”. Finalizó.

Imagenes de las condiciones actuales del Hípico gentileza de la banda Roja y Negra.