Santiago Rodríguez: “Enfrentamos una multa de $300.000 que vence hoy”.

Desde el estudio de “TN Esquina” realizamos un contacto telefónico para dialogar con Santiago Rodríguez director técnico de Football Club sobre el error que provocó el reclamo de quita de puntos de parte de Sportiva de Santa Lucia.

Santiago expresó: “El error se produjo porque siete jugadores que están dentro del sistema “COME”” figuran cada uno en su club, es el paso que faltó de parte de la Liga. Nosotros hicimos los pasos correctos en tiempo y forma. Acá se hizo una reunión donde se decidió no tocar el sistema “COME” pero nunca se avisó a la confederación si eso estaba bien o estaba mal. Entonces, son siete jugadores que teníamos de refuerzo que si entras al sistema “COME” están cargados, pero cada uno en su respectivo Club. Había que hacer un nuevo registro, volver a cargar los jugadores y que los acrediten como jugadores de Football, pero que pasaba, esos jugadores tenían que participar durante todo el año y ahí en dónde los Clubes no querían ceder estos jugadores. Por esto, es que se define no tocar el sistema “COME” para que cada jugador después del provincial vuelva a su respectivo club. Lo demás está todo bien, salvo ese lado, el cual desconocíamos”.

“El Club Sportiva de Santa Lucía reclama los puntos, lo cual están en todo su derecho. Todavía no tenemos novedades al respecto. Tenemos la esperanza de que la Liga se haga cargo y que traten de llegar a una solución porque enfrentamos una multa de $300.000 que vence hoy por algo que nosotros no competimos. Nosotros nunca intentamos dañar la imagen de nadie, ni faltarle el respeto a nadie, somos personas respetuosas, lo único que queremos es que alguien se haga cargo, nada más. Es una lástima para nosotros y para los chicos que vienen dejando familia, trabajo y cosas de lado para que después por un error humano nos vengan a quitar los puntos y nos corren la ilusión que teníamos en este provincial. Desconozco lo que puede suceder si hoy no sé pagan los $300.000 de multa, no pregunte. Nos preguntamos ¿Quién nos tiene que defender a nosotros? ¿Quién es nuestro representante acá en Esquina? La Liga es quien nos representa a nosotros”. Finalizó.