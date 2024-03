“Tato” Cañete: El Partido Autonomista provincial no tiene nada que ver con el nacional”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con Alejandro “Tato” Cañete, Presidente del Partido Autonomista departamental, sobre la orden de intervención por parte del Partido Autonomista nacional.

“Tato” expresó: “Si bien todavía no hay datos fidedignos, es cierto que existe un fallo de la jueza Servini de Cubría, pero el tema es más complejo porque en el medio hay otras cuestiones, como la ratificación de la pertenencia del Partido Autonomista de la provincia al Partido Autonomista nacional que eso no fue rectificado por la convención que tuvimos el año pasado, sino que a la inversa, la convención del año pasado por unanimidad dentro de la convención y con amplia mayoría en toda la provincia había decidido que no, que el Partido Autonomista siempre fue provincial y que no adhería al nacional. Yo no sé si la documentación con la decisión que se tomó de la convención, el partido elevó a la jueza Servini de Cubría o no”

“Este tema comenzó con una declaración de certeza pedida por un afiliado, esto fue en octubre o noviembre del año pasado previo a la convención, entonces en la última convención, justamente, como había eso pendiente fue uno de los temas tratados el que responder a esa solicitud de declaración de certeza de ese afiliado ante la jueza Servini de Cubría y dijeron que no, que el Partido Autonomista nació provincial, que sigue siendo provincial y que no se iba a adherir sea al Partido Autonomista nacional, ni a ningún otro. El tema es que actualmente desconozco si la documentación fue enviada, no sé que es lo que mandaron ni cuando mandaron”. Finalizó