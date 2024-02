Carlos Oviedo: “Me estoy enterando por los medios de la conformación del Partido Libertario”.

Desde el móvil de “TN Esquina” nos acercamos a dialogar con el Concejal Carlos Oviedo sobre las declaraciones del nuevo presidente del partido Libertario en Esquina, Romero Iriarte”.

Carlos expresó: “Me estoy enterando por los medios las novedades que comunicó el Dr. Romero Iriarte. Yo represento a la “Libertad Avanza” tanto Esquina como Corrientes. Así lo acredita el diploma que me dio la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Me parece muy bien que él participe, la verdad que yo desconozco la conformación del partido Libertario. Yo represento al frente que nosotros confirmamos en Corrientes que se llama la “Libertad Avanza” y somos un frente que sigue constituido con los tres partidos originales y con todos los referentes a nivel provincial, a nivel local y con los distintos funcionarios que se están designando”.

“Tenemos un diputado nacional y siete concejales en la provincia, todos estamos trabajando juntos en el mismo esquema y en el mismo frente. Me parece que decir que ya no existe más, es confundir a la gente con la necesidad de decir que representan a un partido que representa al “Intendente” por ejemplo, para sumar gente sin explicarles la realidad de las cuestiones. El Partido Libertario retiró todos sus fiscales y no trabajo para Javier Milei, todos sabemos eso. Yo no he hablado con el Dr. Romero Iriarte, ni he participado, ni fui invitado en ningún momento. Lo raro es que si estamos en la misma sintonía que no hemos sido tenidos en cuenta, eso no significa que no se pueda conversar y andar en el mismo camino. Yo tengo un Diploma y fui electo por la “Libertad Avanza” ese lugar que me corresponde, ojalá que el Partido Libertario se integre a la alianza, pero yo no puedo pertenecer a un lugar en donde a mí no me invitaron y no me hacen sentir parte”. Finalizó