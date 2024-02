Delegada de SUTECO: ” En este momento peligra el comienzo del año escolar”.

Desde el móvil de la “TN Esquina” entrevistamos a Evangelina Rivero, delegada de SUTECO de la ciudad de Esquina, para dialogar sobre las negociaciones de las paritarias docentes y el comienzo lectivo de este año 2024.

Evangelina expresó: “La reunión de ayer de los gremios con la Ministra de Educación fue más informativa. La señora Ministra hizo la bajada, comentó los recortes que se estaban realizando, pero las negociaciones recién van a comenzar el lunes. Ahora salió que va a haber una convocatoria a paritarias a nivel nacional. Todos los gremios llegaron a un acuerdo para pedir el 80% de aumento, debido a que la canasta básica se fue a $532.000 y el sueldo docente está (con plus) en $300.000. Estamos muy por debajo del nivel del índice de pobreza. Eso es lo que acordaron todos los sindicatos de la provincia. Hay que ver cómo se llega a ese importe por eso es que las reuniones van a comenzar el lunes. No sabemos cómo se puede llegar a lograr ese acuerdo. A partir del lunes vamos a poder comenzar a hablar de la propuesta del gobierno. El 20% que propuso el Sr. Gobernador fue una propuesta netamente de él, vió que estábamos muy por debajo de la línea de pobreza y que no está alcanzando. Entonces hay que evaluar la situación y ver que pasa a nivel nacional, ya que fue convocado también CETERA para paritarias. Todos los gremios están convocados el lunes para la reunión con la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda.

“A partir del lunes recién vamos a saber la oferta del gobierno, vamos a ver que se sugiere. Son muchos los recortes que hay e impactaría en alrededor de $85.000 en el sueldo de un docente. No conectividad, no material didáctico, no “Fonid”, no incentivo docente, no a la hora extendida, y tampoco se está mandando la partida para comedores escolares. En este momento en el Sindicato en capital se está realizando un congreso para ver las medidas que se pueden llegar a adoptar porque tenemos que estar viendo por el inicio escolar también y hay muchos edificios que no están en condiciones. Ahora tenemos empresas terciarizadas que se encargaban de la limpieza de lunes a viernes y ahora aparentemente estarían haciéndolo solo tres veces en la semana. No se nombran porteros, está todo muy recortado. Educación es la que más está sufriendo. En este momento peligra el comienzo del año escolar”. Finalizó