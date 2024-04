Duras declaraciones de Aratto: “La municipalidad antes de ponerse a llorar tiene que ponerse a trabajar”

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos Francisco Aratto para dialogar sobre las obras que se están llevando a cabo en nuestra ciudad.

Francisco expresó: “En la calle el “Ceibo” lo que hoy es Bv. Presidente Alfonsín en las lluvias anteriores lo que cayó es el cabezal del desagüe, al no tener el soporte caigan una hilera de 20 tubos que son 20 mts en un principio, después cayó otra parte. Nosotros cuando pasó el mal tiempo abrimos la calle para poder detener la caída de los tubos. Se hizo un cabezal provisorio y se abrió el pavimento. Eso quedó expuesto, lo que hizo que tengamos que desviar el curso del agua. De ninguna manera fue un “tapón” lo que se puso ahí, sino que se hizo un desvío a su antiguo curso que es la calle Hernández y salida por la calle Vidal, lo que hoy es el paseo costero. Al disminuir la salida de agua por este lugar al estar en reparación, puso al descubierto que los desagües de Esquina no están en condiciones para socorrer a la ciudad. También puso en evidencia que este desagüe estaba sobrecargado y la presión excesiva que tenía este desagüe hizo volar el cabezal la vez anterior. Acá lo que pasa es que en todo este momento de sequía la municipalidad de Esquina a través de la gente que trabaja en Obras Públicas, lo que hicieron fue conectar todos los desagües de Esquina al desagüe de la calle Bv. Presidente Alfonsín, por lo tanto, voló el cabezal. Se sobrecargó la obra, se acabó y eso fue lo que pasó, ahora se puso en evidencia al estar funcionando en un 60%”.

“Ayer me decía Juan Manuel Sosa que el agua viene por el CIC, entonces esa agua viene del Malezal de Malvinas, porque no hay otro desagüe. Me dijo también que el boquerón no funciona, entonces no está en condiciones para ser un aliviador. El desagüe del acceso norte que tiene que salir por el comedor de “Un Aplauso para el Asador” esa zona, tampoco está en condiciones. Hay un aliviador en la curva norte que sale en lo que era la “Cabaña del Pato” que tampoco funciona. En la curva sur hay un desagüe que tampoco funciona.Con respecto a lo que dijo el Concejal quiero aclarar que no se puso ningún “tapón”. Cuando se necesitaba que el municipio vaya y haga el mantenimiento después de la lluvia del 7 de enero que se empezó a socavar lo que era una platea primero y cayó, después lo que era un cabezal que también cayó. No fueron a ponerle un ladrillo, no me pueden hacer responsable a mí que nosotros terminamos la obra hace 3 años. Hay un trabajo diario sobre las cosas que existen en Esquina para que eso no suceda”.

Acá lo que hay que hacer es trabajar todos los días. Ir a mirar como está el desagüe. No me podés decir después que reventó el cabezal que el boquerón no funciona como me dijo Juan Manuel Sosa a mí ayer. Con el desvío de curso que se hizo (no un tapón) para poder detener el daño que se estaba provocando en el desagüe de Bv. Ricardo Alfonsín lo que quedó en evidencia es que conectaron todos los desagües a este desagüe. Lo hicieron volar por el aire y después salen a quejarse de que se le pone un tapón, cuando lo que se está tratando es de detener el daño para su reparación. Literalmente el cabezal voló por el aire, yo tengo imágenes donde la salida del agua trabajaba al ciento por ciento. Un tubo tiene que trabajar al 50% o 60 %. Este voló literalmente porque todos los desagües (y la gente de la zona lo sabe) conectaron ahí, fue lo más fácil. Es como que conectes mil viviendas a una sola cloaca, la vas a hacer volar, bueno, esto es lo mismo. Conectaron todo el departamento de Esquina ahí porque no funciona otro desagüe.Lo que tiene que ponerse a hacer el municipio es ponerse a trabajar, no acusarnos a nosotros que de buena fe hicimos. Pudimos habernos equivocado en algo, pero hicimos. Con mis máquinas abrí el desagüe de Calle Hernández que va hacia la Vidal, el municipio no lo hizo, lo hice yo. Ellos ayer fueron y sacaron un poco de tierra, abrimos nosotros. Lo hice yo con mis máquinas. El desvío lo hice yo y abrí yo el desagüe. Lo amplió Juan Manuel Sosa porque me dijo que iba a llevar sus máquinas y lo iba a ampliar. Si se le manda esa cantidad de agua al paseo costero lo que va a pasar es que va a volar el paseo costero y nos van a echar la culpa a nosotros otra vez. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar estos muchachos. El concejal que dijo lo del tapón “Tony” se tiene que poner a trabajar. Él es un muchacho que sabe trabajar, tiene que ir a mirar, agarrar una máquina, ponerse una bota y hacer el zanjeo que tienen que hacer. No hay otro secreto acá. Hay que dejar de llorar y poner el lomo. Nada más”. Finalizó.