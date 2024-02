En el día de ayer hubo una fuerte suba en el precio de la papa.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos hasta la Frutería y Verdulería “La Mitre”, ubicada en la esquina de 9 de Julio y Mitre para dialogar con Hugo sobre los precios actuales de la mercadería.

Hugo expresó: “Hubo una suba en la papa, antes la bolsa de 16 kg nos costaba $5.500 y con la suba de ayer se fue a $13.000. Nosotros tratamos de mantener los precios y tener siempre promos para que sea más fácil a los clientes. Tenemos en oferta 5 kg de papa en $3.500, 2 kg de cebolla en $1.400. Después tenemos en promoción la zanahoria 2 kg por $1.000. La gente tiene que tomar conciencia que con la suba que hay los comerciantes no la tienen fácil. De un momento a otro todo sube y la ganancia no te sirve para renovar la mercadería. A diferencia de la papa la cebolla tuvo una suba pero no tanto. Se está hablando de unos $800 el kg, ahora está $7.500 la bolsa, antes estaba $6.000, no fue una suba tan fuerte.

“Con la fruta a la hora de poner precio tenés que tener en cuenta la inflación y a la vez también tener en cuenta que tenés bastantes pérdidas si se echa a perder. En la verdulería siempre se tuvo pérdidas, pero ahora hay que tener en cuenta la fuerte suba de precios que hay constantemente. Gracias a Dios las ventas no cayeron, se sigue trabajando bien, dentro de todo, porque es un rubro que la gente siempre demanda porque tiene que comer”. Finalizó