Evangelina Rivero de SUTECO: “Confirmado el paro docente para el día lunes”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Evangelina Rivero delegada del gremio SUTECO sobre la convocatoria al paro docente del día lunes.

Evangelina expresó: “Los tres sindicatos, tanto SUTECO, ACDP y AMET convocan a paro y movilización el día lunes 26. En Corrientes nos vamos a estar concentrado en la plaza “Vera” a partir de las 9:00 de la mañana. El gobierno ofreció la misma propuesta que el día martes, que es nueve mil pesos al básico, lo cual se considera insuficiente porque representaría el 11% de aumento para marzo. Si bien el Sr. Gobernador había dado un aumento del 20% al básico en el mes de febrero, con el Índice de inflación se considera que el 11% de aumento al básico es ínfimo. Lo que van a hacer ahora, en realidad, es un blanqueo porque saca del FONID y lo pone al básico. Los 3 sindicatos están pidiendo un aumento del al menos un 50% al básico. La canasta básica está alrededor de $500.000 y el sueldo docente está llegando hoy a $320.000 aprox.”

“El paro es a nivel Nacional, la paritaria convocada para Nación es recién para el martes 27. En la provincia el sindicato AMET hace mucho tiempo que no estaba convocando a paro y ahora se unió otra vez a ACDP Y AMET solicitando una medida de fuerza. Realmente no alcanza la propuesta del gobierno. Está confirmado que el próximo lunes hay paro docente en nuestra provincia porque no se llegó a un acuerdo. El paro no solo es por la parte económica, convocamos a paro porque también estamos solicitando la vacuna del Dengue para todos los docentes y administrativos. También el pedido de movilidad para los docentes, la limpieza en las escuelas y lo que es infraestructura, que está todo quedado. En el caso de la escuela 621 los baños rebasan y se están hundiendo los pisos. Tienen hechos pedidos de infraestructura desde el año pasado y no han tenido respuesta hasta la fecha. Otra solicitud es el pedido de funcionamiento pleno de IOSCOR, teníamos cortados los análisis y había que abonarlos al 100%. Las prestaciones en la localidad de Esquina de IOSCOR están muy reducidas”. Finalizó