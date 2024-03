Mi familia es intimidada por familiares de quién ingresó a robar al domicilio de mi hijo.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Alejandro Cañete padre de la persona que sufrió una entradera en su casa y sometió al supuesto delincuente. El hecho causó mucha controversia y la familia afirma estar recibiendo amenazas.

Alejandro expresó: “Anoche, tuve que realizar la denuncia por las amenazas que hemos sufrido en nuestro domicilio. La aprehensión de este sujeto fue en la casa de mi hijo, que vive a dos cuadras y media de mi domicilio. El hecho se da en la casa de mi hijo, dónde él en ese momento no se encontraba desde hacía ya varios días, porque estaba trabajando en Bs. As. Llega de allá con un amigo para disfrutar del fin de semana en Esquina y se quedaron en mi casa, no se alojaron en la casa de él. Mi hijo pasa por su casa antes de venir a mi casa y ve las luces prendidas, cuando estaciona el auto y entra a su casa se encuentra con el individuo dentro de su casa revolviendo todo y haciendo desastre. Ahí comienza el tema, cuando el delincuente intenta agredirlo a mi hijo para escaparse tirándole un botellazo, en ese momento se agarran a trompadas, sin armas ni nada, solo con los puños”.

“Hace unos días se hicieron presente en mi casa dos personas que dicen ser hermanos del delincuente buscando a mi hijo y me dicen: ¿Vos sabés lo que le hizo tu hijo a mi hermano que entró a robar a la casa de él? Motivo por el cual comenzamos a discutir, acusándome de que yo no podía avalar lo que hizo mi hija, que lo desfiguró a su hermano. Yo les dije que en esa situación yo tampoco sé qué haría si entro a mi domicilio y me encuentro con un extraño adentro. Se fueron y a las dos horas vuelven a mi casa los dos junto a otra persona que dice ser el padre de ellos y otra hermana más. El tenor de esa conversación y no fue tan liviana. Lo que más me preocupa fue la frase que me dijeron cuando se iban respecto a mi hijo, porque uno de ellos me dijo: “no te preocupes que ya lo vamos a encontrar y vamos a arreglar esto”. Cuando te dicen así te imaginas cualquier cosa. Sumado a eso estamos en conocimiento que merodean la casa. Estos motivos me llevaron a que anoche vaya y radique la denuncia”. Explicó.

“Quiero destacar el accionar policial que desde el primer momento estuvieron presentes y nos brindaron la tranquilidad y el apoyo necesario en este momento. Esto te cambia la vida, porque uno está acostumbrado a levantarse, salir a trabajar y hacer una rutina diaria, no a estar pendiente quién está en la esquina de tu casa o enfrente vigilando. Es una intimidación que nos tiene atemorizados a todos en la familia. Aprovecho esta nota para agradecer a la sociedad de Esquina por la cantidad de llamados y mensajes todos solidarizándose”. Finalizó.