Romero Iriarte, Presidente del Partido Libertario: “El partido no tiene representación en el Concejo”

Desde el móvil la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con el Dr. Omar Romero Iriarte, Presidente del Partido Libertario en Esquina.

Romero expresó: “Fuimos a una reunión provincial muy importante en Mercedes con Graciela Rizo que me acompaña en toda la organización de ya un grupo importante de personas acá en Esquina. Había representantes de toda la provincia y las autoridades del partido Libertario de Corrientes que tiene personería jurídico-política definitiva desde el 13 de junio del 2023. Ya está constituido el comité provincial y esa fue la primera reunión en el interior. La segunda reunión está programa para eles de marzo en Santo Tomé y previamente está programado inaugurar el comité en Goya y el de Esquina. En esa reunión, las autoridades confiaron en mí para designarme presidente y delegado organizador del partido en Esquina”.

“Hasta el momento no hemos tenido contacto con el Concejal Carlos Oviedo, si previamente a esto yo fui invitado a la reunión de festejo de su fracción política que lo llevó a la Concejalía en la sociedad rural. Fue una reunión muy linda, mucha gente, me gustó, estuvo muy lindo. No tenemos ninguna objeción que hacerle, él fue electo en buena forma por la población en un acto democrático en una coalición que ahora está extinguida, porque La Libertad Avanza en el balotaje dejó de existir. Nosotros ahora representamos al Partido Libertario del presidente Milei, que él es afiliado a este partido y nuestro presidente honorario. Cualquier ciudadano que quiera acompañar y defender las ideas del presidente Milei están invitados a acoplarse a nuestro partido. La realidad es que el partido tuvo personería jurídica a partir del 13 de junio, eso le dio la justicia nacional electoral y fue tardío por dos o tres semanas, por eso no pudo presentar boleta propia. Si la hubiéramos tenido hubiéramos participado con bolera del Partido Libertario en las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Cómo esto no ocurrió, en Corrientes La Libertad Avanza fue integrada por los partidos Fe, País y Unión Celeste y Blanco. El partido fe era el fundado por el sindicalista “Momo” Benegas de la UATRE que ya falleció y quedó el sello. El partido País lo fundó el ex candidato a presidente Octavio Bordón de Mendoza y el sello Celeste y Blanco fue fundado por el Colorado de Narváez que fue diputado nacional y candidato a presidente. Con ese sello participó el hoy Diputado nacional Lisandro Almirón”. Afirmó

“Yo no participé en ese armado ni en esa situación. Hoy si tenemos partido libertario propio y vamos a actuar siempre con nuestra boleta que es la 223 por la justicia electoral, con nuestro sello, con nuestro logo oficial y siempre dentro dela estructura del Partido Libertario de Corrientes y el Partido Libertario de la Nación. En Esquina hay un concejal que ha representado al espacio de La Libertad Avanza, pienso que tiene ideas libertarias, pero no es de nuestro partido, eso quiero que quede claro. Está invitado si quiere afiliarse al partido, las puertas están abiertas. Nosotros estamos armando el partido Libertario, está naciendo ahora. El año pasado esta estructura no estaba disponible al momento de las elecciones, entonces ahora todos los ciudadanos de bien que quieran acompañar están invitados. Tuvimos una reunión en mi casa el día viernes y otra el domingo. Este viernes tenemos otra reunión en la que están invitados todos los que quieran participar en el barrio Bicentenario en el domicilio del Sr. Marcelo Benítez. La idea es reunirnos todos los viernes, porque somos un partido que estamos naciendo en Esquina, estamos en formación y estamos haciendo ya las primeras afiliaciones. Tenemos la ficha de afiliación y estamos en esa tarea, sumando gente y muchos jóvenes”. Finalizó