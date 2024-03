Sergio Borda: “Algunos trabajadores del Inst. Nac. de Agricultura Familiar tienen 30 años trabajando en el Estado”

Desde el móvil de “TN Esquina” entrevistamos al Ingeniero Sergio Borda sobre las declaraciones de ayer del vocero presidencial donde anunciaba el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Sergio expresó: “Con el cierre de este instituto quedarían como cesantes todos los trabajadores que se desempeñan en esta área. Quería aclarar algunas cuestiones en las que el vocero presidencial miente para ajustar porque en principio hablaba de que si bien el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó por decreto en el 2023 por un decreto presidencial, nosotros no lo integramos desde ese año, sino que ya venimos pasando por distintos nombres, pero desembocamos ahí en lo último, pero nosotros ya venimos de un programa social agropecuario que es una institución que tiene 30 años de antigüedad. Tengo compañeros que tienen 30 años trabajando en el Estado. En mi caso yo tengo 15 años, tres meses y 17 días trabajados en el Estado en la Institución ésta que fue llamada con distintos nombres: Programa Social Agropecuario, después fue una dirección, luego la Subsecretaría de Agricultura Familiar, posteriormente pasamos a secretaría y por último a Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

“Por otro lado, algunos medios hacían mención de no saber qué hacíamos en los territorios y que la gente que estamos en este instituto somos militantes políticos sin formación académica, puedo hablar en mi caso particular que tengo formación de grado como Ingeniero Agrónomo, con una formación de postgrado a nivel maestría, soy magíster en desarrollo rural y además en 20 días me recibo de profesor universitario en Ingeniería Agronómica. O sea, lo que dicen es totalmente mentira para desmantelar una institución que atiende a los territorios. Del total de los trabajadores en Esquina somos 2, quien les habla y mi compañera Maricel Tognola, que es veterinaria. Conformamos un equipo donde hacemos una visión integral del territorio de Esquina. Los dos conformamos el equipo técnico hace 15 años y no se agregó más nadie a este equipo, además los dos entramos por concurso al Estado”. Aclaró

“Todavía no recibimos comunicación oficial o carta documento, hoy en todo el país hay asambleas de los trabajadores en las distintas provincias, de ahí se van a definir cuáles son las acciones a seguir. En el caso de Corrientes a las 10:30 tenemos un zoom los que estamos en el interior, y los que están en capital lo hacen de manera presencial. Trataremos también de llevarle la otra realidad al gobierno y que conozcan porque no solo son afectados los técnicos, sino que se van a eliminar todas más delegaciones provinciales que otra vez, cómo en los 90, se van a ir todos los pequeños productores a las grandes ciudades y dejarán el campo vacío. Esto en su momento fue la función del programa social agropecuario que era que la gente esté en el campo, que produzcan en el campo y que vean la forma de producir en su lugar y de comercializar su producción y desarrollarse en ese lugar”. Finalizó