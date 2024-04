“Tanti” Bianchi: “siempre estamos debatiendo la urgencia y no la solución definitiva”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Vice Intendente Carlos “Tanti” Bianchi respecto a su viaje al Conversatorio realizado en Curitiba, Brasil.

“Tanti” expresó: “Con respecto al viaje a Curitiba Brasil pienso distinto al Concejal D’oria. Creo que está bien cuando dice que no podemos solucionar algunas cuestiones, pero el principio de esa problemática es porque no planificamos la solución. Entonces siempre estamos debatiendo la urgencia y nunca estamos pensando en una solución definitiva. Una de esas problemáticas que tiene esa ciudad es la de desagües pluviales. Ellos lo resolvieron inclusive creando parques hechos por el hombre donde van descargando pequeños afluentes que descomprimen los desagües pluviales de la ciudad. Son lagunas artificiales que fueron descomprimiendo el desagüe pluvial de la ciudad y después le dan una utilización a esa agua. Eso no se hace de un día para el otro, pero se hace. Esa es una experiencia que traje del viaje a Curitiba Brasil. Este lugar es un ejemplo en Latinoamérica porque tiene soluciones a los problemas nuestros”.

“Son experiencias aplicables en nuestra ciudad. La función del político el prever, no solo actuar sobre lo que pasa y así nunca vamos a dar soluciones serías y definitivas. Hay que hacer las cosas como corresponde, si no no vamos a resolver nunca. Creo que este gobierno hizo muchísimo por Esquina, lo suficiente para que no haya una catástrofe con lo que llovió. Corrió mucha agua por el desagüe que se hizo en el Matadero. El boquerón también, las casas que antes le llegaba el agua y estaban 4 o 5 días bajo agua, eso ya no sucede, a la hora de parar la lluvia se descomprime totalmente. Tiene que existir una planificación, una continuidad, para eso se necesitan acuerdos políticos, creo que nunca es tarde para eso, pero hay que comenzar y resolver”. Finalizó