“Tony” D’oria: “Estamos para representar al ciudadano, no para ponernos a pelear”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Concejal Antonio “Tony” D’oria sobre los dichos de Francisco Aratto.

“Tony” expresó: “Respeto lo que dice el Dr. pero de mi parte tengo que salir a representar al ciudadano. Soy legislador y la gente me votó, me acompañó para que los represente y tengo que estar a la orden del día. Los recaudos sobre el desagüe se tenían que haber tomado antes. No estoy criticando el trabajo de nadie. Pero para arrancar una obra primero tenés que tener en cuenta las inclemencias climáticas. Porque al que se le complica es al ciudadano. Yo trabajo todos los días en la calle, pero no los veo a ellos. La gente me conoce y sabe mi forma de trabajar y mi forma de legislar. No podés poner una bomba de desagotar una piletita para desagotar un desagüe que está cargado con agua de punta a punta de la ciudad de Esquina. No estoy en contra ni lo estoy criticando, pero hay que tomar los recaudos correspondientes”.

“Hay que empezar a trabajar por Esquina y para la gente, no para que entre por los ojos y mañana se desmorone todo de nuevo y se tenga que realizar una obstrucción para reparar de nuevo el desagüe siendo que caen 50 mm y la gente se inunda. Por más que vivan, dónde vivan, nosotros somos el Estado municipal, somos legisladores y tenemos que salir a representar al pueblo. Hoy el perjudicado es el ciudadano, nosotros no estamos para salir a pelear, sino que tenemos que darle soluciones a la gente. No estoy en contra del Dr. estoy a favor del ciudadano. En la sesión ordinaria de esta noche voy a realizar un pedido de informe para darle respuesta al ciudadano que se está inundando todos los días. No se puede hacer oídos sordos ni mirar para el costado cuando hay gente que la está pasando mal, porque a mí me eligieron para que represente al pueblo y eso voy a hacer”. Finalizó.