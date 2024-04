“Tony D’oria”: No sirve irse a un conversatorio del primer mundo, siendo que en Esquina nos inundamos cada 4 meses”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Concejal Antonio “Tony” D’oria sobre el anegamiento que sufrieron algunos barrios este fin de semana por la lluvia.

“Tony” expresó: “Luego de recibir la queja de los vecinos yo me informé sobre cuál era el problema y me comentaron que para arreglar el desagüe que se desmoronó colocaron un tapón, por este motivo el agua no escurrió. Realizaron un tapón para trabajar de la mejor manera posible, pero ellos tenían que tener un parámetro de lo que iba a pasar durante el mes. No se puede arrancar una obra y tapar un desagüe de los que son muy importantes en Esquina porque la mitad de la ciudad queda inundada. Lo que no se es porque no tomaron un recaudo antes de hacer el tapón, si sabían que había una alerta amarilla. Por más que vuelva a destruir lo hecho, nosotros tenemos que cuidar al ciudadano, no generarle un perjuicio al ciudadano Esquinense.

“La semana que viene vamos a estar mejor informados porque está semana yo como legislador voy a realizar un pedido de informe a los encargados de la obra y a obras de la provincia, para saber cuánto es el plazo en solucionar el problema para que nos den una respuesta cuanto antes. El problema es que si la semana que viene nos llegan a caer 60 mm y la gente va a estar inundada de vuelta. Por más que vivan dónde vivan, si ellos viven en asentamientos, en una laguna o en un aljibe, ellos no tienen por qué estar pasando un mal momento por culpa de una empresa que viene y tapa un desemboque de agua. Hace muy poco presenté un proyecto para que se realice una rejilla con trampa de arena en la esquina de la Hipólito Irigoyen y los Ceibos. Para que el desemboque de agua que viene desde arriba cuando Esquina se inunda porque se carga el Bicentenario, San Benito y esa zona y viene el agua sobre el asfalto, para que desemboque y busque el canal para el Bv. Ricardo Alfonsín.

“Con respecto a esto, te comento que hasta el último día estuve invitado por los Diputados a subirme al colectivo que partía de Corrientes Capital al Conversatorio que se realizó en Brasil, pero me parece que no es lo que corresponde. Considero que no me puedo ir a una ciudad del primer mundo sabiendo que nosotros nos estamos inundando cada 4 meses en Esquina. Sabiendo que tenemos un problema grave con la basura y yo me voy a ir a Curitiba a ¿volcar que en Esquina? Si aún no podemos solucionar ni el tema del desagüe. Para mí lo primordial es solucionar los problemas básicos en mí localidad y después recién ir a otro lado a ver que podemos volcar acá. Hoy no podemos volcar nada acá de una ciudad del primer mundo si no podemos sacar el agua”. Finalizó.