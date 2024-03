Benjamín Traverso corrió la tercer carrera de autos de fórmula.

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con Benjamín Traverso que participa de la fórmula 3 entrerriana.

Benjamín expresó: “Es mi tercera carrera en autos de fórmula. El año pasado había hecho una carrera e hice podio. La verdad que se nota que la adaptación se me dio muy bien, también gracias a la experiencia que hice a lo largo de mi carrera en karting. Tuvimos dos carreras, una que se corrió el sábado y otra el domingo, en la carrera del sábado largué en 4.ª posición y me ubique en 3.er largada hasta el final. Pudimos hacer podio el sábado y así también domingo que clasifiqué segundo. En la largada me pude poner primero y tuve la punta de la carrera durante ocho vueltas, la verdad que tuve una pelea con el segundo que es piloto muy experimentado, Mariano Fornasari, campeón múltiple nacional y entrerriano”.

“Estoy muy contento por el resultado y por la experiencia que se está dando. Demostramos estar arriba y dar pelea durante todo el campeonato. Este es un deporte que a medida que vas escalando se va haciendo muy caro y con ese tema yo estoy re contra agradecido a Diego Pellegrini que me dio un apoyo muy grande, a Lotería Correntina, al Gobierno de la Provincia, Jorge Terriles Secretario de Deportes de la Provincia y a la gente de Esquina que se sumó este año en la primera carrera y creo que se van a seguir sumando algunas empresas más. Estoy muy agradecido, en especial a LandyCar automotores, a Wirnet y a José del Fabro con agropecuaria Delfabro. Estoy muy contento que me sigan todo el año y me apoyen para hacer esto que es mi sueño desde que soy chico”.