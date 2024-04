Con custodia de la Policía Federal impiden el ingreso a trabajadores de ENACOM en Corrientes.

Desde el estudio de “TN Esquina” realizamos una comunicación telefónica a Corrientes Capital para dialogar con Facundo Pascua sobre los despidos y cierre del Organismo Nacional ENACOM (Ente Nacional de las Comunicaciones).

Facundo expresó: Salió la resolución del cierre de las delegaciones de ENACOM, pero hasta ahora a ninguno de los 12 trabajadores que somos acá en Corrientes a ninguno le ha llegado un telegrama para saber fehacientemente si estamos afuera o no. Cuando llegamos hoy a la oficina nos encontramos con custodia de la Policía Federal que no nos permitió el ingreso. Se hizo presente la secretaria general de UPCN en este caso, para constatar y hacer un acta porque no nos permitieron el ingreso. Solo dos compañeros que estaban dentro de la resolución están autorizados para ingresar a hacer lo que lamentablemente llamamos “el trabajo sucio” porque les toca hacer el inventariado y después quedan afuera también”.

“En Corrientes Capital somos 12 trabajadores. En total, en todo el país (porque son 26 delegaciones) somos aproximadamente 600 personas que quedamos sin trabajo. En mi caso y el de otro compañero tenemos una antigüedad de 9 años trabajando en el ENACOM. Tenemos una compañera que tiene más de 60 años, que está hace 13 años y después tenemos compañeros que tienen 29 y 30 años de antigüedad, específicamente hay un compañero que tiene más de 30 años de antigüedad. No estamos hablando de gente que entró el año pasado o hace unos meses, todos tenemos una antigüedad de como mínimo 9 años. Nosotros desde ENACOM sabemos que no éramos un Ente muy conocido, pero teníamos que ver con todo lo que es la comunicación, me refiero con comunicación a telefonía, video, cable, internet, hasta medios audiovisuales y portales. Mi función dentro del organismo era fiscalizador de medios audiovisuales, controlaba que radio y televisión cumplan con la ley de medios que es algo muy importante”. Finalizó.