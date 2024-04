Raúl Dal Lago: “Respecto a Sebastián Benítez, es un acercamiento político y partidario”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Dr. Raúl Dal Lago quien públicamente declaró que apoya la precandidatura de Sebastián Benítez, a Intendente Municipal.

Raúl expresó: “Respecto a Sebastián Benítez es un acercamiento político y partidario. De los posibles candidatos de la lista apoyo a los más jóvenes porque la política se tiene que renovar. Naturalmente, el sucesor del Intendente va a ser su hijo, no hay otra manera. Lo importante es que no hay que perder el objetivo que es conservar el gobierno municipal. Yo trabajé también cuando se ganó después de 30 años, nos juntamos todos y ganamos. Si hay una interna y se presentan los candidatos que están “toreando” entre todos, voy a elegir siempre la juventud, que se renueve esto. De mi parte solo me presentaría en una interna en un grupo para ganar. Los que más votos tenemos somos nosotros, los otros son conversaciones de café y suposiciones no más que hacen, como por ejemplo que jamás yo acompañaría a un Benítez porque nos peleamos. Hasta las familias a veces tienen discusiones, pero no se pelean para toda la vida”.